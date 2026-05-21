La decisión de avanzar con la demolición del Templo de Villa Mercedes, en Jáchal, abrió un fuerte cuestionamiento desde el ámbito patrimonial y técnico. Desde la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (Accodepas) sostuvieron que el edificio podía ser recuperado mediante técnicas modernas de conservación y denunciaron que el proceso avanzó sin un debate patrimonial amplio ni la participación de especialistas en arquitectura de tierra.

El arquitecto Leonardo Correa Fili, integrante de la entidad, aseguró a DIARIO HUARPE que la postura adoptada por el Arzobispado, junto a organismos técnicos como el Inpres y la Universidad Nacional de San Juan, respondió a una mirada “antipatrimonio” que descartó alternativas de restauración.

“Todavía sigue imperando esa mirada de que el patrimonio es un edificio viejo, un edificio muerto. Es como que hay que destruir en lugar de curar algo; hay que matarlo”, expresó.

Según explicó, el principal desacuerdo no pasa únicamente por la decisión de demoler, sino por la ausencia de instancias de discusión con especialistas en conservación patrimonial y adobe.

“Ningún ingeniero de Inpres tiene formación en patrimonio. Los que somos expertos no nos han llamado”, afirmó.

El debate sobre el adobe y la restauración

Desde Accodepas sostienen que el argumento de la “irreparabilidad” del templo no tiene sustento definitivo y remarcan que existen antecedentes internacionales y normativas específicas para rehabilitar estructuras históricas de tierra en zonas sísmicas.

Correa Fili mencionó como ejemplo normas técnicas desarrolladas en Perú, Chile y Nueva Zelanda, destinadas precisamente a la recuperación sismorresistente de construcciones patrimoniales de adobe.

Incluso frente a problemas estructurales o de humedad, aseguró que existen procedimientos básicos de intervención que podrían haberse aplicado antes de definir el derribo total.

“Inmediatamente se sacan los revoques en las partes más afectadas para que el muro respire. Eso es una cuestión básica de la conservación del patrimonio en adobe”, explicó.

Además, destacó que el templo logró mantenerse en pie tras distintos terremotos históricos que afectaron a San Juan, entre ellos los de 1890, 1944, 1952, 1977 y 2021.

Para la organización, ese historial demuestra que la estructura podía ser objeto de estudios más profundos antes de tomar una decisión definitiva.

Denuncias por falta de intervención patrimonial

Otro de los cuestionamientos apunta al funcionamiento de los organismos encargados de proteger el patrimonio histórico provincial. Desde Accodepas señalaron que el Consejo de Patrimonio Provincial —ámbito donde deberían discutirse este tipo de decisiones— no sesiona desde principios de 2024.

“Lo que a nosotros nos preocupa enormemente es que está cerrado el Consejo donde este tema tenía que haber sido abordado”, sostuvo Correa Fili.

El arquitecto también cuestionó la postura de funcionarios que, según afirmó, argumentaron que el Estado no tiene injerencia directa por tratarse de un inmueble perteneciente a la Iglesia.

“La legislación argentina se basa en el principio ‘in dubio pro cultura’, que quiere decir que siempre se tiene que fallar a favor de la cultura a nivel judicial o estatal”, remarcó.

En esa línea, recordó que existe normativa nacional que establece la necesidad de evaluaciones patrimoniales específicas en edificios históricos previos a cualquier demolición.

El temor por el precedente

Desde la organización advirtieron además que lo que ocurra con el templo de Villa Mercedes podría marcar un antecedente para otros bienes históricos de San Juan.

Correa Fili aseguró que la provincia atraviesa una “emergencia patrimonial” y mencionó riesgos potenciales sobre sitios históricos como las Ruinas de Trinidad, la Capilla de Achango y otros inmuebles antiguos.

“Si permitimos en lo chico, permitimos en lo grande. Mañana, ¿qué va a ser? ¿Vamos a tirar la Casa de Sarmiento también?”, planteó.

Finalmente, pidió que la Iglesia reconsidere la demolición y apeló a la participación ciudadana para intentar preservar el edificio. “Una vez que se tire no hay nada que hacer, el patrimonio no se puede reproducir”, concluyó.