El grupo infantil Canticuénticos se presentará el próximo domingo 31 de mayo en San Juan con un espectáculo pensado para toda la familia. La función será a las 16 horas en la sala principal del Teatro Sarmiento y las entradas ya se encuentran a la venta de manera online.

Originario de Santa Fe, el conjunto se consolidó como una de las propuestas musicales para las infancias más reconocidas del país. Su repertorio combina composiciones originales con ritmos folklóricos argentinos y latinoamericanos, incorporando cumbias, chamamés, chacareras y canciones populares atravesadas por el juego, el humor y contenidos vinculados a la educación emocional y social.

A lo largo de los últimos años, el grupo logró una fuerte presencia en escuelas, jardines y plataformas digitales de distintos países de Latinoamérica. Entre sus canciones más difundidas aparecen La cumbia del monstruo de la laguna, El mamboretá, Hay secretos y Para saber que te quiero, temas que acumulan millones de reproducciones y forman parte habitual de propuestas pedagógicas y recreativas.

Además del trabajo musical, el proyecto desarrolló materiales editoriales bajo la colección “Canticuénticos en papel”, donde varias canciones fueron adaptadas a libros ilustrados destinados a los primeros lectores.

El grupo está integrado por Ruth Hillar, Laura Ibáñez, Cintia Bertolino, Gonzalo Carmelé, Daniel Bianchi, Nahuel Ramayo y Sebastián Cúneo.

Precios y venta de entradas

La organización informó que las entradas estarán divididas por sectores dentro del teatro. Los valores serán:

Platea Baja, filas 1 a 7: $50.000

Platea Baja, filas 8 a 14: $40.000

Platea Baja, filas 15 a 20: $35.000

Pullman: $30.000

Gradas: $25.000

También se confirmó que los menores abonarán entrada a partir de los 2 años y que habrá financiación de hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos.

Los tickets pueden adquirirse a través de www.entradaweb.com.