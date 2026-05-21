El debate sobre la presión impositiva en San Juan sumó un nuevo capítulo luego de que el ministro de Economía Roberto Gutiérrez saliera a responder las críticas del referente de la Fundación Sarmiento, Mario Capello, quien había reclamado la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos para las actividades productivas e industriales de la provincia.

El contrapunto surgió tras declaraciones de Capello en el programa “Café de la Política”, de HUARPE TV, donde calificó a Ingresos Brutos como “el impuesto más recesivo de todos” y sostuvo que debía avanzarse en una exención más amplia para sectores vinculados a la producción.

Ante eso, Gutiérrez defendió el esquema tributario sanjuanino en la nota que brindó en radio Amanecer y aseguró que gran parte de las actividades ya cuentan con beneficios fiscales. “La provincia de San Juan es, si no es la más competitiva, una de las más competitivas del país en términos de presión tributaria”, afirmó.

El funcionario explicó que las actividades agroindustriales actualmente se encuentran prácticamente exentas del pago de Ingresos Brutos. Además, detalló que “la actividad agrícola tiene una exención de hecho. Para alcanzar esta exención tienen que estar al día con los patrimoniales, como inmobiliario y automotor. Pero en general te puedo decir que casi el 100% está exento”, remarcó.

En relación a la industria, Gutiérrez explicó que el Gobierno provincial aplica un esquema de promoción vinculado al empleo sanjuanino. Se trata del mecanismo conocido técnicamente como Certificado de Mano de Obra Formal Industrial (Cemofi), mediante el cual las empresas reciben certificados fiscales según la cantidad de trabajadores que empleen.

“Las empresas que mayor cantidad de empleados tengan, mayor cantidad de certificados tienen”, indicó el ministro. Según explicó, esos certificados pueden utilizarse para cancelar tributos provinciales como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor.

“Es una herramienta de amplio alcance que le permite a la actividad gozar de esta exención en su mayor parte”, señaló.