San Juan comienza a calentar motores para la próxima cita máxima del fútbol con “La Caravana del Mundial”, una iniciativa de Grupo Huarpe que busca movilizar a la provincia con un fin benéfico. El evento, que se desarrollará todos los domingos de 16:00 a 19:00 horas (desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio) en el Parque de Mayo y el Teatro del Bicentenario, contará con la participación especial del cotillón Un Poco Loco. El comercio se encargará de aportar el color necesario para alentar a la "Scaloneta" mientras se recolectan donaciones para las comunidades más necesitadas del interior provincial.

Aniana Fuentes, propietaria de Un Poco Loco, destacó a DIARIO HUARPE la importancia de unir la pasión futbolera con el compromiso social. “Suma un montón y es algo muy lindo para aprovechar, colaborar, pasar un momento lindo y ayudamos a otros”, expresó la comerciante sobre la movida solidaria. Su equipo estará presente en la caravana “pintando las caras y todos listos para alentar a la selección”.

Tendencia celeste y blanca

La fiebre por la Selección no es algo nuevo en el rubro, pero se ha intensificado con la cercanía de las fechas patrias y la expectativa mundialista. Según Fuentes, la temática de Argentina ha permeado en todo tipo de celebraciones privadas.

“Ya empezaron los cumpleañitos y hasta se celebran cumples de 15, todos llevan temática de la selección, toda de Argentina. Y justo estamos con las fechas patrias, así que estamos como un conjunto pleno”, detalló la entrevistada.

Para quienes asistan a la caravana, el comercio ofrecerá una amplia variedad de artículos que van desde tatuajes temporales y maquillaje hasta cornetas, banderines, banderas de tela y plástico, pelucas y gorros. La premisa de este año es la accesibilidad para que ninguna familia se quede sin sus colores.

“Tenés de todo. Por ejemplo, los tatuajes te salen 1.000 pesos, los gorritos desde 500, es accesible para todo”, aseguró Fuentes, remarcando que hay opciones “para todos los bolsillos”.

Invitación a la comunidad

El evento no solo será una oportunidad para adquirir accesorios y divertirse, sino el punto de encuentro para canalizar la ayuda hacia las escuelas de Valle Fértil. La propietaria de Un Poco Loco animó a los sanjuaninos a participar activamente de esta propuesta que combina patriotismo y recreación.

“Los esperamos el domingo en esta movida también solidaria aparte de patriotas. Así que a acompañar a la selección y a divertirnos en la caravana”, concluyó.

Las actividades comenzarán este domingo en las inmediaciones del Parque de Mayo, donde se espera que cientos de sanjuaninos se acerquen con sus banderas y donaciones para dar el puntapié inicial a este camino rumbo al 2026.