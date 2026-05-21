El cannabis medicinal avanza en San Juan como una alternativa terapéutica que despierta interés, expectativas y también muchas dudas. Con productos desarrollados en la provincia y distribuidos en farmacias locales, especialistas destacan su potencial para acompañar tratamientos de distintas patologías, siempre bajo control médico y dentro de un marco regulado.

En el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, el doctor Gonzalo Campos explicó cómo funciona el cannabis medicinal, cuáles son sus usos terapéuticos y qué diferencia existe entre un medicamento aprobado y los productos que circulan de manera informal.

“Estamos hablando de un producto elaborado desde San Juan, para sanjuaninos y por sanjuaninos”, expresó el profesional al referirse al desarrollo impulsado por CanMe, la empresa estatal dedicada a la producción de cannabis medicinal.

Según detalló, actualmente se produce un aceite de CBD sin sustancia psicoactiva, orientado principalmente al tratamiento de epilepsia refractaria, dolor crónico y otras patologías que requieren acompañamiento terapéutico.

“El CBD se comporta como un excelente antiinflamatorio y anticonvulsivante”, aseguró Campos.

Para qué patologías se utiliza

Uno de los usos más reconocidos del cannabis medicinal es en pacientes con epilepsia refractaria, donde los resultados mostraron una importante efectividad. “Estamos hablando de una tasa de eficiencia cercana al 80 por ciento”, señaló el médico.

Sin embargo, aclaró que no se trata de “una panacea” ni de una solución mágica para todas las enfermedades. En cambio, remarcó que funciona como una herramienta complementaria dentro de tratamientos integrales supervisados por profesionales.

El especialista también destacó buenos resultados en pacientes con dolor crónico, especialmente en patologías neurológicas, traumatológicas y oncológicas. Incluso mencionó experiencias positivas en neuralgia posherpética, una complicación dolorosa relacionada con el herpes zóster.

Además, explicó que el CBD comenzó a utilizarse como acompañamiento en trastornos del sueño, cuadros de angustia y algunas situaciones vinculadas al trastorno del espectro autista.

“En la parte conductual de pacientes con trastornos leves del espectro autista hemos observado resultados interesantes”, comentó.

Cómo se administra y por qué debe ser recetado

El producto desarrollado en San Juan se presenta en frascos goteros de 10 mililitros, con aceite de sésamo y CBD al 10 por ciento. La administración es por vía oral y la dosis depende de cada paciente y de la patología a tratar.

“No es lo mismo tratar una epilepsia refractaria que un trastorno del sueño”, explicó Campos. Por eso insistió en que el uso debe ser indicado y supervisado por profesionales capacitados.

En ese sentido, remarcó la importancia de diferenciar el cannabis medicinal del consumo recreativo. “Nos distanciamos fuertemente de eso, porque estamos hablando de medicamentos”, afirmó.

También advirtió sobre los riesgos de utilizar aceites comprados fuera del circuito legal. “Lo elaborado en la informalidad no es recomendable porque no tiene controles ni garantías sanitarias”, sostuvo.

Actualmente, el producto ya se distribuye en numerosas farmacias de San Juan y su alcance continúa ampliándose a través de convenios con droguerías provinciales.

Un desarrollo local con expectativas de crecimiento

Campos destacó que detrás del cannabis medicinal existe un trabajo conjunto entre profesionales de la salud, técnicos y organismos estatales. Aunque reconoció que todavía quedan desafíos regulatorios y científicos, aseguró que los primeros resultados son alentadores.

“Es una herramienta terapéutica interesante para ciertos desafíos médicos”, expresó.