En medio de las discusiones internas del peronismo sobre los posibles liderazgos nacionales, el dirigente sanjuanino Leonardo Gioja puso el foco en la necesidad de construir un proyecto político “transformador” y relativizó la importancia de los nombres propios dentro del PJ. Consultado sobre si apoyaría una eventual candidatura de Sergio Uñac o de Axel Kicillof, Gioja evitó inclinarse por alguno de los dos dirigentes y aseguró que el debate central debe pasar por el rumbo político que pretende construir el justicialismo.

“Creo realmente que cuando el peronismo no transforma, no es peronismo”, afirmó. Y agregó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que “los gobiernos, en los últimos períodos, fueron más de administración de lo que hay que de transformación”.

Para el referente justicialista, el espacio atraviesa una etapa de discusión interna donde todavía no está definido quién encabezará el proceso político. “A la larga vamos a ir todos juntos. Ahora estamos en la construcción de un proceso. ¿Quién lo encabeza? Ya se verá más adelante”, señaló.

En ese sentido, insistió en que la prioridad debe ser debatir el objetivo político del PJ antes que centrar la discusión en candidaturas. “Lo importante es para qué queremos el gobierno. ¿Para qué quiere el justicialismo volver a ser gobierno en la Argentina?”, planteó.

Gioja también cuestionó las discusiones centradas exclusivamente en figuras políticas. “Es mucho más taquillero una cara contra la otra, hablar de nombres propios. Pero hay toda una serie de discusiones internas respecto del rumbo”, sostuvo.

El dirigente destacó además que distintos sectores del peronismo vienen trabajando en propuestas programáticas y equipos técnicos. Mencionó un informe elaborado por economistas que fue presentado a Cristina Fernández de Kirchner en diciembre pasado y también encuentros realizados en Buenos Aires donde se debatieron alternativas de gestión y propuestas políticas.

“Hay todo un movimiento pensando alternativas justamente para que esta no sea una batalla de una cara contra la otra”, remarcó.

Durante la entrevista también se refirió al rol de José Luis Gioja dentro del peronismo sanjuanino. Aunque evitó confirmar una eventual candidatura del exgobernador, destacó su influencia política y su mirada estratégica sobre la provincia.

“Creo que lo que nosotros hemos perdido actualmente es una visión de provincia. ¿Hacia dónde vamos? Y creo que si alguien tenía clara una visión de provincia, ha sido José Luis desde el primer día”, afirmó.

Según Leonardo Gioja, esa mirada no fue casual, sino producto de años de preparación y planificación previos a la llegada de José Luis Gioja a la Gobernación. Para el dirigente, esa discusión sobre el rumbo provincial y nacional es la que debe recuperar el peronismo en esta nueva etapa política.

Textuales

Leonardo Gioja / Dirigente del PJ de San Juan