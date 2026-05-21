La competencia de UPD Unidos por el desafío de Grupo Huarpe volvió a dejar un cruce cargado de nervios, risas y respuestas peleadas hasta el final. En una edición donde cada punto pesó como final del mundo, la Escuela Ciudad del Sol de Rivadavia logró avanzar de instancia tras imponerse ante el Colegio San Vicente de Paul de Rawson en un duelo que se mantuvo abierto hasta las últimas rondas.

El equipo azul, integrado por estudiantes de 5° B de Ciudad del Sol, arrancó el programa con el pie izquierdo y varias respuestas erradas que parecían complicar el panorama. Sin embargo, encontró reacción justo a tiempo y terminó construyendo una remontada clave para quedarse con el pase.

Del otro lado, el equipo naranja de 5° A del Colegio San Vicente de Paul también mostró momentos fuertes, especialmente en matemática y arte, manteniendo la pulseada viva durante buena parte del programa. El marcador fue cambiante y dejó suspenso hasta el cierre.

La primera ronda comenzó torcida para ambos equipos: Ciudad del Sol respondió mal su primera consigna y San Vicente tampoco pudo aprovechar la oportunidad en ciencia. En la segunda ronda llegó el primer golpe del conjunto rawsino con una respuesta correcta en matemática, mientras que el equipo rivadaviense seguía sin encontrar regularidad.

Pero el partido cambió en la tercera ronda. Ciudad del Sol acertó geografía y empezó a levantar. San Vicente contestó correctamente arte y sostuvo la ventaja parcial de 2 a 1. Ahí empezó otro juego: el de los nervios.

El quiebre llegó con el comodín de deportes. Ciudad del Sol apostó fuerte y acertó. San Vicente tomó el mismo riesgo más adelante, pero falló. Ese detalle terminó pesando en el resultado final, porque el equipo azul aprovechó el envión y encadenó respuestas correctas en matemática, arte, ciencia y lengua.

Con ese sprint final, el conjunto de Rivadavia selló la clasificación y desató el festejo en el estudio.

Cursos unidos y muchas anécdotas

Los chicos de Ciudad del Sol se definieron como un grupo “muy unido” porque son apenas 17 alumnos y están juntos desde primer año. Entre las historias más insólitas que recordaron que hicieron un falso funeral para un compañero. Aunque no hubo sanción, sí se llevaron un reto importante.

A la hora de hablar del egreso, coincidieron en algo que van a extrañar muchísimo: las horas libres. Lejos de quedarse quietos, aprovechan esos momentos para salir al patio, jugar al vóley y organizar partidas de juegos de mesa.

También recordaron uno de los momentos más complicados que atravesaron como curso: cuando gran parte del grupo desaprobó matemática. Según admitieron entre risas, hubo una mezcla explosiva entre examen difícil y poca estrategia de estudio.

Por su parte, desde el Colegio San Vicente de Paul destacaron que son un curso pequeño donde las diferencias se hablan cara a cara. Entre sus mejores recuerdos aparecieron los tradicionales “sanguchazos”, encuentros donde organizan sandwiches junto a una profesora y cada uno aporta algo distinto.

Además, confesaron que una de las discusiones más intensas del último tiempo fue definir la campera de egresados. Después de muchas vueltas lograron ponerse de acuerdo, algo que en cualquier secundaria vale casi como ganar un campeonato.

Con el triunfo consumado, Ciudad del Sol sigue en carrera en el ciclo de GRUPO HUARPE y ya empieza a ilusionarse con lo que viene, la segunda etapa del desafío.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd