Tras la experiencia del año pasado donde muchos sanjuaninos se vieron afectados por la granizada del 23 de diciembre, en la provincia aumentó entre un 20% y 30% la contratación de seguros contra granizo. Además, desde las aseguradoras anticipan un fuerte movimiento en diciembre, cuando los sanjuaninos buscan reforzar la protección de sus autos antes de salir de vacaciones. Los valores rondan entre los $40.000 a $80.000, dependiendo del modelo del vehículo.

Leandro Vidable, coordinador comercial de Broker Andino, explicó a DIARIO HUARPE que “las emisiones aumentaron entre un 20% y 30%”. Aclaró que este incremento corresponde al último semestre del 2025, comparado con el mismo período del año anterior.

Publicidad

Según el asegurador, este crecimiento está vinculado a la experiencia que tuvieron muchos automovilistas con la granizada del año pasado, sumado a que quienes compran un vehículo nuevo, (ya que hubo mucha compra de vehículos nuevos en los últimos seis meses), prefieren contratar una cobertura “todo riesgo” antes que opciones más básicas.

De cara a la temporada de vacaciones, Vidable destacó que “las expectativas son positivas”. “En la segunda semana de diciembre aumentan las consultas para subir la cobertura porque la gente quiere viajar tranquila ante cualquier siniestro". Asimismo, dijo que los sanjuaninos solicitan coberturas más completas, principalmente las de ‘todo riesgo’, que incluyen parabrisas, luneta, robo y, por supuesto, granizo” por dos o tres meses, o incluso por un mes.

Publicidad

En cuanto a los precios, Vidable detalló que el valor depende del modelo del vehículo, pero para un 0 km, un seguro todo riesgo con cobertura de granizo ronda entre $70.000 y $80.000 . “No ha habido tanta variación porque la inflación está estabilizada, por lo que los valores de los seguros se han mantenido en los últimos seis meses”, añadió.

Desde la Aseguradora Hermes, su propietario, Hermes Rodríguez, coincidió con la tendencia y afirmó a este medio que, tras la granizada pasada, que dejó varios autos dañados, "la concreción de seguros se incrementó un 20%. Mucha gente sintió miedo y lo contrató enseguida, y la mayoría lo mantuvo”, señaló.

Publicidad

En relación a las expectativas, Rodríguez señaló que este año son aún mayores, impulsadas por dos factores: el granizo y las vacaciones. “Este año más que otros, por la experiencia del año anterior”, afirmó. Aunque aclaró que históricamente siempre se incrementan las coberturas en esta época, ya que “la gente que se va de viaje sube la cobertura por el mínimo de 30 días”.

Sobre los precios, Rodríguez detalló que un seguro contra terceros (básico) cuesta alrededor de $18.000, mientras que uno con cobertura de granizo, dependiendo del vehículo, duplica ese valor. De este modo, para un auto económico, el costo ronda los $40.000, mientras que un seguro a todo riesgo se ubica en aproximadamente $80.000.

Con el inicio del verano y el recuerdo reciente de las tormentas, las aseguradoras prevén que la demanda seguirá creciendo. La combinación de granizo y vacaciones volvió a poner las coberturas en el centro de las decisiones de los sanjuaninos.