Este próximo 14 de marzo, el mundo se teñirá de amarillo para visibilizar el Día de la Endometriosis, una enfermedad crónica que afectas a miles de mujeres y que durante décadas permaneció silenciada bajo el mito de que “sufrir durante la menstruación es normal”. Actualmente, en el Hospital Doctor Guillermo Rawson se atiende y acompaña a más de 300 mujeres con esta patología desde los 15 a 47 años.

Según Anibal Agliozzo, especialista en esta enfermedad y referente del Hospital Rawson, la endometriosis afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva. “Es común que se presente entre los 15 y 47 años. Son todas mujeres en plena etapa reproductiva, porque es una enfermedad estimulada por estrógenos, que se producen en los ovarios, por lo que es más prevalente en esos grupos etarios. Aunque eso no quiere decir que no pueda presentarse fuera de esas edades”, explicó a DIARIO HUARPE.

Aníbal Agliozzo es médico cirujano y especialista en ginecología de alta complejidad, enfocado en endometriosis. Es miembro del Mapa Federal de Endometriosis. (Foto: DIARIO HUARPE)

Asimismo, señaló que el Hospital Rawson cuenta con un consultorio especializado que funciona desde hace dos años, donde se atienden entre 15 y 20 pacientes por semana, muchas provenientes de distintos departamentos de la provincia o del Gran San Juan, con diagnósticos erróneos o tratamientos inadecuados.

Una enfermedad que “ataca” en silencio

La endometriosis es mucho más que un dolor menstrual. Se trata de una enfermedad inflamatoria que también puede tener componentes metabólicos e inmunitarios, en la que un tejido similar al endometrio crece fuera del útero y puede afectar los ovarios, la vejiga e incluso el sistema digestivo, según explicó Agliozzo.

“Hay pacientes que consultan por infecciones urinarias recurrentes y, en realidad, tienen comprometida la vejiga. Otras llegan por alteraciones digestivas o incluso sangrado rectal. La presentación de la enfermedad es muy diversa”, agregó el especialista.

Diagnóstico tardío, el principal obstáculo

Uno de los mayores desafíos para tratar la enfermedad es el diagnóstico tardío. De acuerdo a Agliozzo, muchas mujeres conviven con síntomas durante años antes de consultar. “A nivel mundial, una mujer puede tardar hasta 10 años en saber qué tiene. Muchas se acostumbran a la bolsita de agua caliente, a tomar analgésicos con frecuencia o a faltar al trabajo o a la escuela por el dolor. Nada de eso está bien. Si la menstruación te impide seguir con tu rutina, hay que consultar”, enfatizó.

Tratamientos

El tratamiento de la endometriosis suele ser prolongado y depende de cada caso. “Los tratamientos son médicos, habitualmente hormonales, y en algunos casos quirúrgicos. Todo depende de dónde esté localizada la enfermedad, ya que puede afectar distintos órganos como la vejiga o el sistema digestivo, y del grado de compromiso”, explicó Agliozzo.

En la mayoría de los casos, el tratamiento se mantiene durante muchos años. “Habitualmente es de por vida, o al menos hasta la menopausia o el final de la etapa reproductiva de la mujer. Eso va dependiendo de cada caso”, agregó.

Diagnósticos más precisos

Hoy, el diagnóstico de endometriosis ya no requiere necesariamente cirugía laparoscópica, como ocurría años atrás. Se utilizan estudios de imágenes de alta complejidad realizados por especialistas, que permiten realizar un “mapeo” de la enfermedad y determinar qué órganos están comprometidos. “Creemos que los grandes resultados se van a ver con el tiempo, pero estamos haciendo una tarea importante. Muchas pacientes ya se han visto beneficiadas con este trabajo”, concluyó Agliozzo.

Dato

El consultorio para atender la endometriosis se encuentra en los consultorios externos del Hospital Rawson. También se puede solicitar información a través de CIDI al 2644-592201 o al 0800-333-0008.