La diabetes suele asociarse rápidamente con la alimentación, el sedentarismo o los antecedentes familiares. Sin embargo, cada vez más especialistas advierten sobre otro factor clave que muchas veces pasa desapercibido: las emociones. El estrés, la ansiedad o la angustia también pueden influir en la evolución de la enfermedad y en el control de los niveles de glucosa.

Este fue el tema central abordado en el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV (19.2 de TDA), Kick y YouTube. En el ciclo visitó el doctor Jorge E. Castro, diabetólogo, quien explicó de manera clara cómo las emociones impactan en el organismo de las personas con diabetes y por qué el acompañamiento familiar y la salud mental son fundamentales.

“La diabetes es una enfermedad crónica y como tal tiene múltiples causas”, explicó el especialista al inicio de la charla. En ese contexto, remarcó que los factores emocionales tienen un papel importante, sobre todo desde el momento en que una persona recibe el diagnóstico.

Cómo el estrés puede aumentar los niveles de glucosa

Según detalló Castro, el vínculo entre emociones y diabetes no es solo psicológico, sino también fisiológico. El organismo responde a situaciones de estrés liberando hormonas que alteran el funcionamiento del metabolismo.

“El tema de las emociones tanto como el estrés tienen una relación muy directa con los niveles de glucosa”, afirmó el médico. Y agregó: “El estrés libera múltiples sustancias, hablamos de cortisol, adrenalina y otras hormonas que hacen el efecto contrario a lo que hace la insulina. Todas esas sustancias producen aumento de la glucosa”.

Este proceso puede dificultar el control de la enfermedad si se mantiene en el tiempo. Además, el impacto emocional también influye en los hábitos cotidianos del paciente.

“Muchas cuestiones de estrés y de la vida cotidiana influyen en esto. Incluso en olvidarse de controlarse el azúcar o abandonar el tratamiento”, señaló el especialista.

Las emociones también aparecen cuando una persona recibe el diagnóstico por primera vez. “Hay múltiples emociones que el paciente pasa, desde una etapa de negación hasta frustración o miedo”, explicó Castro.

En el caso de la diabetes tipo 2, la negación suele ser una de las primeras reacciones, lo que puede retrasar cambios importantes en el estilo de vida. “Durante el comienzo del tratamiento es bastante difícil porque en la primera etapa de negación el paciente muchas veces no hace nada”, indicó.

El rol de la familia y los hábitos en el control de la diabetes

Frente a este escenario, el especialista destacó el rol clave del entorno cercano. El acompañamiento familiar puede ayudar al paciente a atravesar el proceso de aceptación y sostener los cuidados necesarios.

“El acompañamiento familiar creo que es una de las cuestiones básicas de todas las patologías crónicas”, subrayó Castro.

En ese camino, la actividad física y los cambios en los hábitos cotidianos ocupan un lugar central en el tratamiento. “La actividad física y el cambio del estilo de vida son fundamentales, incluso antes que la medicación”, explicó.

Según detalló, hay pacientes que logran controlar la enfermedad principalmente con hábitos saludables. “Hay pacientes que llegan a un momento en que no necesitan medicación y lo manejan con actividad física y dieta”.

Finalmente, el diabetólogo remarcó que el abordaje de la diabetes debe ser integral. Además del control médico, la salud emocional también forma parte del tratamiento.

“La parte psicológica es súper importante, es una ayuda más que tenemos”, concluyó el especialista, quien recomendó trabajar con equipos multidisciplinarios para acompañar mejor a las personas que viven con esta enfermedad.