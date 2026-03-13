La directora de la Persona con Discapacidad, Paula Moreno, confirmó a DIARIO HUARPE que durante 2026 se reforzarán distintas políticas de inclusión que ya comenzaron a implementarse el año pasado. Entre ellas se destaca el relanzamiento del programa Transporte Inclusivo, que permitirá a personas con discapacidad acceder a tricicletas o manociclos adaptados. En tanto que el segundo programa relanzado es el de Adaptación de Baños.

“Hemos relanzado dos programas, uno de ellos es el de tricicletas que se llama transporte inclusivo”, explicó Moreno.

La iniciativa está destinada a personas de entre 12 y 70 años que cuenten con certificado de discapacidad y una indicación médica que avale el uso del vehículo adaptado. Según explicó la funcionaria, el tipo de unidad dependerá de la condición física de cada beneficiario.

“Si la persona no tiene movilidad en las piernas se utiliza el manociclo, que se pedalea con las manos. Si tiene movilidad en las piernas se le entrega la tricicleta”, detalló.

El programa comenzará a implementarse plenamente desde abril y contará con un cupo anual de 100 unidades adaptadas.

A diferencia de otros programas, los vehículos no se entregan de forma estándar, sino que se fabrican de acuerdo con las características del beneficiario. “No tenemos el stock físico porque cada tricicleta o manociclo se hace a medida. Cuando la persona presenta la documentación y se aprueba el ingreso al programa, se contacta al proveedor para fabricarla”, explicó Moreno.

Publicidad

Además, el programa incluirá un kit de seguridad con casco y chaleco refractario para garantizar una circulación segura.

Adaptación de baños para mejorar la autonomía

El segundo programa relanzado es el de Adaptación de Baños, destinado a personas con discapacidad motora que necesiten adecuar su vivienda para poder utilizar el baño de forma segura e independiente. La iniciativa surgió tras detectar numerosos casos de personas que adquirieron una discapacidad a lo largo de su vida y no contaban con accesibilidad en su hogar.

“Nos llegaban muchos expedientes de personas que habían adquirido una discapacidad y no tenían accesibilidad en el baño de su vivienda”, explicó Moreno.

El programa entrega un kit de accesibilidad que incluye inodoro alto, barandas rebatibles, ducha extensible y alfombra antideslizante, entre otros elementos. Posteriormente, el equipo técnico realiza un seguimiento para verificar la correcta instalación.

Inserción laboral y nuevas oportunidades

Desde la Dirección también confirmaron que continuará el programa de inclusión laboral “Trabajando Sueños”, que durante 2025 superó las expectativas. “Pudimos lograr que 129 personas participaran en distintos procesos de inserción laboral”, señaló Moreno.

Entre las experiencias destacadas, 60 personas realizaron entrenamientos laborales en empresas públicas y privadas, mientras que otras participaron en eventos provinciales como la Fiesta del Sol y el Ironman.

Además, 30 personas con discapacidad trabajaron como monitores en las colonias de verano. Actualmente 42 empresas participan del programa de inclusión laboral.

Cómo inscribirse a los programas

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y completar formularios en el sitio web oficial de la Dirección de Discapacidad: https://discapacidad.sanjuan.gob.ar/. También pueden acercarse a la sede ubicada en Hipólito Yrigoyen 2950 Este, en Santa Lucía, dentro del anexo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Para evacuar dudas, el organismo habilitó el correo electrónico: , donde se brinda información sobre los programas y los pasos para iniciar los expedientes correspondientes.