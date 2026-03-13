El debate político sobre el calendario electoral en San Juan sumó una nueva voz dentro del espacio libertario. El diputado provincial Fernando Patinella, referente de ADN–LLA en la provincia, sostuvo que un eventual adelantamiento de las elecciones locales podría interpretarse como una señal de distanciamiento respecto del proyecto político nacional que encabeza Javier Milei.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en el programa Café de la Política, que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV. Allí, el legislador libertario planteó que la coincidencia entre las elecciones provinciales y nacionales sería una forma de demostrar alineamiento político con la Casa Rosada.

“Si acá adelantan las elecciones, es una señal de que no están del todo alineados con el proyecto nacional”, aseveró.

Según explicó el diputado, el acompañamiento al programa político del Gobierno nacional no solo se expresa en el respaldo legislativo o institucional, sino también en la estrategia electoral. “Si adelantan, obviamente de alguna forma hay una señal de que no están del todo alineados con un proyecto nacional, porque el apoyo al proyecto nacional tiene que ver con acompañarnos los votos en una unidad del período de la fecha de elecciones”, sostuvo.

No obstante, el legislador también remarcó que el espacio libertario en San Juan se encuentra en condiciones de competir por sí mismo en caso de que el escenario político derive en una contienda sin acuerdos con otros sectores. “Hoy creo que nosotros tenemos la estructura suficiente y la entidad suficiente en la provincia de San Juan como para poder afrontar solos una elección”, aseguró.

Publicidad

En ese sentido, Patinella explicó que la eventual estrategia electoral del espacio dependerá no solo de la conducción nacional del movimiento libertario, sino también de la dinámica política que se desarrolle en el ámbito provincial durante los próximos meses. “En cuanto a la conveniencia o no de confluir, obviamente es fundamental la opinión del ámbito de la conducción nacional”.

El proyecto libertario de Ley Electoral

Más allá de la discusión sobre el calendario electoral, el diputado Patinella adelantó que el espacio libertario trabaja en una propuesta propia para reformar el sistema electoral de San Juan. El diputado y dirigente de LLA explicó que la iniciativa buscará introducir modificaciones en varios aspectos del actual esquema electoral sanjuanino. Entre los puntos principales, mencionó la necesidad de avanzar en la derogación del Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), un mecanismo que ha sido cuestionado por distintos sectores políticos.

“Tenemos la intención de presentar un proyecto propio. Debemos derogar el Sipad, porque no es claro si se descarta el lema”. Además, el legislador sostuvo que uno de los puntos centrales de la propuesta será la implementación de la Boleta Única Papel, un sistema que, según explicó, permitiría reducir costos electorales y simplificar el proceso de votación.

El diputado también recordó que el espacio libertario había acompañado el proyecto original impulsado por el oficialismo provincial, aunque con algunas sugerencias para mejorar el sistema.

Entre ellas, mencionó la incorporación de debates obligatorios entre candidatos durante las campañas electorales. “Nosotros estábamos de acuerdo con el proyecto original del oficialismo que perdió estado parlamentario, al que teníamos sugerencias para hacerle, como la implementación del debate de candidatos”, explicó.

Finalmente, Patinella cuestionó que la nueva iniciativa presentada recientemente no deje en claro algunos aspectos centrales del futuro sistema electoral.

Textuales

Fernando Patinella / Diputado de ADN-LLA