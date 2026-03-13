En el marco del Día del Bailarín, que se celebra el viernes 13 de marzo, la figura del sanjuanino Sergio González vuelve a tomar relevancia dentro del folklore argentino. El bailarín y docente marcó un hito en la historia cultural de Cuyo cuando en 2005 se consagró Campeón Nacional de Malambo en el Festival Nacional de Malambo de Laborde, en Córdoba. Su triunfo no solo representó un logro personal, sino también un momento histórico para la región, ya que se convirtió en el primer representante de la provincia de San Juan y de todo Cuyo en alcanzar ese título dentro del certamen considerado el más importante del país para esta disciplina.

González, profesor de Educación Física y docente de danzas folklóricas, recordó que detrás de ese logro hubo años de preparación y un fuerte respaldo familiar. “Tuve la suerte de contar con el apoyo incondicional de mis padres, que me acompañaron siempre. Ese respaldo es indispensable para cualquier persona que busca alcanzar una meta”, señaló a DIARIO HUARPE al repasar el camino que lo llevó al escenario de Laborde.

El bailarín explicó que su formación profesional también fue una herramienta clave para afrontar la exigencia física del malambo competitivo. “En ese momento hacía poco que me había recibido como profesor de Educación Física, y eso me permitió entrenarme a mí mismo con una preparación física adecuada”, indicó.

Sergio González cuando se consagró campeón en Cosquín 2024.

En ese proceso, la fortaleza mental también ocupó un lugar central. “Siempre tuve una mentalidad fuerte. Cuando me propongo algo trabajo hasta lograrlo, y ese fue el motor que me sostuvo durante la preparación”, explicó sobre el período previo a la competencia.

Publicidad

Según describió, la instancia final exige una preparación integral similar a la de un deportista de alto rendimiento. “Hoy la preparación de un malambista es comparable a la de un atleta de élite. Se trabaja lo físico, lo psicológico y hasta la nutrición. Pero cuando llega la competencia todo pasa por la mente: son tres o cuatro minutos arriba del escenario que pueden definir toda una vida”, afirmó.

De alumno tímido a referente del folklore

El vínculo de González con la danza comenzó en la infancia. Tenía apenas seis años cuando el profesor Rogelio Ruarte llegó a su casa e impulsó sus primeros pasos en el folklore. A pesar de su timidez inicial, aquel encuentro marcó el inicio de un camino que se transformaría en su vocación.

“Al principio iba llorando a las clases y también volvía llorando, siempre acompañado por mi hermana mayor. Pero un día el profesor me enseñó una figura de zapateo y sentí un cambio muy fuerte. Desde ese momento entendí que el malambo era lo que me apasionaba”, recordó.

Sergio González cuando se consagró campeón en Cosquín 2024.

El paso de bailarín a formador

Con los años, la carrera artística de González se amplió hacia la formación de nuevas generaciones. Durante 18 años se desempeñó además como delegado provincial ante el festival de Laborde, un período en el que logró que la delegación sanjuanina obtuviera el reconocimiento como delegación oficial de la provincia dentro del certamen.

Actualmente cumple funciones como director de Artes Escénicas en la Secretaría de Cultura de San Juan, además de continuar con su trabajo como docente y formador de bailarines.

“El momento llega en que uno deja de ser solo alumno y pasa a ser profesor. Es algo que no se abandona nunca, simplemente cambia el lugar desde el cual se vive la danza”, explicó.

El legado que continúa en los escenarios

Uno de los momentos más significativos de su trayectoria como formador ocurrió cuando uno de sus alumnos alcanzó el mismo objetivo que él había logrado años antes. Se trata de Sergio Zalazar, bailarín sanjuanino que en 2022 se consagró campeón nacional de malambo en Laborde tras formarse durante años bajo su enseñanza.

“El último campeón de San Juan, Sergio Zalazar, fue alumno mío durante muchos años. Ver que logró consagrarse después de todo su proceso es algo que reconforta muchísimo”, expresó.

Para González, ese tipo de logros reflejan el sentido profundo de la enseñanza artística. “Los profesores pasamos a un segundo plano, pero lo vivimos como si estuviéramos arriba del escenario con ellos”, sostuvo.

Sergio González cuando se consagró campeón en Cosquín 2024.

El futuro del malambo en San Juan

Convencido de que el crecimiento del folklore depende de la formación de nuevas generaciones, el docente impulsa su propia escuela de malambo llamada Surcos Malambo, orientada a formar bailarines desde edades tempranas.

“Es muy importante que San Juan tenga representantes en el festival de Laborde. Lo fundamental es que sigan apareciendo jóvenes con disciplina y pasión para representar a la provincia”, afirmó.

En ese sentido, destacó el crecimiento que viene registrando la actividad en la provincia. “De a poco San Juan está levantando el nivel. Hay muchos profesores y escuelas trabajando con el semillero, y eso va a permitir que en el futuro sigan apareciendo nuevos campeones”, concluyó.