Irán y Estados Unidos destacaron avances en las conversaciones diplomáticas destinadas a destrabar la crisis en el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del planeta para el transporte de petróleo y gas.

Las negociaciones, que se desarrollan en medio de una fuerte tensión geopolítica en Medio Oriente, buscan alcanzar un acuerdo que permita restablecer la navegación en la zona tras meses de bloqueo parcial y amenazas militares cruzadas. Según trascendió, ambas partes reconocieron progresos, aunque todavía evitaron confirmar un pacto definitivo.

Desde Washington, el presidente Donald Trump sostuvo que las conversaciones avanzan de manera “constructiva”, aunque aclaró que un acuerdo “no es inminente” y remarcó que no quiere apresurar definiciones que puedan fracasar. Del lado iraní, las autoridades también admitieron avances, pero insistieron en que todavía persisten diferencias sensibles.

El estrecho de Ormuz tiene un valor estratégico central para la economía mundial, ya que por allí circula cerca del 20% del petróleo comercializado globalmente y una parte clave del gas natural licuado. El conflicto y las restricciones al tránsito marítimo provocaron una fuerte volatilidad internacional en los precios de la energía durante los últimos meses.

La expectativa de una posible reapertura tuvo impacto inmediato en los mercados: el precio internacional del petróleo cayó con fuerza y volvió a ubicarse por debajo de los 100 dólares por barril, luego de haber alcanzado máximos históricos durante la escalada bélica.

En paralelo, las negociaciones generan preocupación en el gobierno de Israel, que observa con cautela cualquier acercamiento entre Washington y Teherán, especialmente por las implicancias sobre el programa nuclear iraní y el equilibrio regional.