El presidente Javier Milei volvió a marcar su estilo este 25 de Mayo al presentarse como un “revolucionario del futuro” a través de una publicación en redes sociales, en una jornada cargada de simbolismo patrio y actividad institucional.

En las primeras horas del día, mientras la atención pública se concentraba en los preparativos del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el mandatario eligió correrse del protocolo habitual y difundir un mensaje de alto impacto visual y conceptual en su cuenta oficial de Instagram.

Fiel a su estilo directo y disruptivo, Milei apostó a una narrativa política apoyada en la estética digital, reforzando su identidad como un líder que busca diferenciarse de las formas tradicionales de comunicación institucional. La publicación no solo tuvo una fuerte carga simbólica por la fecha patria, sino que también se interpretó como una reafirmación de su perfil político.

El mensaje se dio en un contexto atravesado por versiones de tensiones y posibles fracturas dentro de su círculo íntimo, lo que sumó una lectura política adicional a su aparición en redes. En lugar de pronunciamientos formales o discursos protocolares, el Presidente optó por un canal que domina y que le permite llegar de forma directa a su audiencia.

De este modo, la intervención digital del jefe de Estado volvió a poner en evidencia su estrategia comunicacional, basada en la desintermediación y el uso intensivo de plataformas, incluso en fechas clave del calendario nacional.