El frío volvió a hacerse sentir con fuerza este lunes 25 de mayo en San Juan, marcando una jornada patria con condiciones invernales desde las primeras horas del día. La mañana arrancó con sensaciones térmicas bajo cero y registros que incluso se ubicaron por debajo de la mínima prevista, generando un inicio de jornada particularmente helado en gran parte de la provincia.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, se esperaba una temperatura mínima de 2°C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzaría los 17°C con el correr de las horas. Sin embargo, el descenso térmico temprano sorprendió con valores aún más bajos en algunos sectores.

El cielo despejado acompañó el arranque del día, lo que favoreció la pérdida de calor durante la noche y potenció el frío matinal. A pesar de esto, se anticipa una mejora progresiva hacia el mediodía, con condiciones más templadas aunque sin abandonar el ambiente fresco característico de la jornada.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará desde el sector noroeste, mientras que por la tarde rotará hacia el este. Ya en horas de la noche, se prevé un nuevo cambio de dirección, esta vez desde el suroeste, lo que podría volver a acentuar la sensación de frío.

Para el martes, el pronóstico indica condiciones similares, con temperaturas bajas y presencia de vientos que oscilarán entre el noroeste y el suroeste a lo largo del día, manteniendo el patrón climático estable en la provincia.

Este escenario consolida la llegada de jornadas típicamente otoñales en San Juan, con mañanas muy frías, cielos despejados y leves mejoras térmicas hacia la tarde.