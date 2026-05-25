El presidente Javier Milei encabezará este lunes los actos oficiales por el 25 de Mayo con su participación en el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y, posteriormente, una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en medio de fuertes tensiones internas dentro del Gobierno.

La principal ausencia de la jornada será la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada al acto oficial por decisión de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. Desde el entorno de la titular del Senado confirmaron que no recibió convocatoria formal para asistir a la ceremonia religiosa.

Según la agenda oficial, el mandatario y sus ministros partirán desde Balcarce 50 hacia la Catedral Metropolitana acompañados por el Regimiento de Granaderos a Caballo y representantes de las Fuerzas Armadas. La ceremonia religiosa comenzará a las 10 y será presidida por el arzobispo porteño Jorge García Cuerva.

En la previa del Tedeum, la Iglesia envió señales críticas hacia el clima político y social. García Cuerva advirtió sobre “el rechazo de todo el que piensa distinto” y anticipó un mensaje centrado en la situación de los sectores más vulnerables, como jubilados y personas con discapacidad.

La ausencia de Villarruel profundiza el distanciamiento con el Presidente y el núcleo duro libertario. La relación entre ambos atraviesa uno de sus momentos más delicados y ya había quedado expuesta en actos públicos anteriores, donde se registraron gestos de frialdad y diferencias políticas cada vez más visibles.

Tras el Tedeum, Milei encabezará una reunión de Gabinete en Casa Rosada, en una jornada que combina tradición institucional, tensión política y un escenario interno marcado por disputas dentro del oficialismo.