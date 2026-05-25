El mundo del fútbol quedó en alerta este fin de semana luego de que Lionel Messi pidiera el cambio durante el partido entre Inter Miami CF y Philadelphia Union, a menos de un mes del inicio del Mundial 2026.

El capitán de la Selección argentina salió a los 72 minutos del encuentro luego de evidenciar molestias en la parte posterior de su pierna izquierda. Tras abandonar el campo de juego, se dirigió directamente al vestuario, una imagen que rápidamente encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico albiceleste como entre los fanáticos.

El episodio ocurrió en el vibrante triunfo 6-4 del Inter Miami, donde Messi había sido una de las grandes figuras del partido al aportar dos asistencias decisivas. Durante el encuentro, disputado bajo una intensa lluvia, el rosarino mostró algunos gestos de incomodidad física antes de solicitar el reemplazo.

Pese al susto inicial, con el correr de las horas comenzaron a llegar mensajes de tranquilidad. Según informó el periodista Gastón Edul y replicaron distintos medios deportivos, Messi habría pedido el cambio de manera preventiva debido a una sobrecarga en el isquiotibial, sin que exista una lesión muscular de gravedad.

Además, el entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, relativizó la situación y explicó que la salida estuvo vinculada al cansancio y al desgaste físico provocado por las difíciles condiciones del partido. Hasta el momento, el club no emitió un parte médico oficial.

La preocupación crece porque Argentina se prepara para defender el título en el Mundial 2026 y Messi continúa siendo la pieza central del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El debut de la Albiceleste está previsto para mediados de junio y cualquier molestia física del capitán genera máxima atención en el ambiente futbolístico internacional.