El bombardeo tuvo lugar días después del ataque de Ucrania contra un liceo en una región ocupada por Moscú, que el presidente ruso Vladimir Putin prometió vengar.

Este domingo, indicó la fuerza aérea ucraniana, Kiev detectó “690 aparatos de ataque aéreo: 90 misiles y 600 drones de distintos tipos”, así como “un misil balístico de alcance intermedio”.

El bombardeo nocturno de varias horas mató a cuatro personas e hirió a más de 80, mientras las autoridades denunciaron que decenas de edificios residenciales y varias escuelas resultaron dañados.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó que el régimen ruso lanzó un misil hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear, para perpetrar el ataque.

“Están completamente locos”, declaró Zelenski, quien aseguró que los misiles rusos también alcanzaron una instalación de abastecimiento de agua y dejaron un mercado incendiado.

El ejército ruso, en tanto, confirmó haber lanzado un misil Oreshnik y afirmó que lo hizo “en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra infraestructuras civiles en territorio ruso”.

“Rusia está en un callejón sin salida en el campo de batalla, por lo que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados contra los centros urbanos”, escribió la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, en la red social X, y afirmó que el uso de misiles Orshenik “constituye una táctica política de intimidación”.

También condenaron los ataques la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quien consideró que son una muestra de la “huida hacia adelante” de Moscú.



