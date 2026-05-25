En el marco del Día Mundial de la Tiroides, especialistas advirtieron que entre el 25% y el 50% de los pacientes con enfermedad de Graves puede desarrollar algún grado de compromiso ocular asociado a la llamada Oftalmopatía Tiroidea, una afección autoinmune que afecta directamente la órbita de los ojos.

La enfermedad, también conocida como Orbitopatía de Graves, provoca inflamación en los tejidos que rodean el ojo y puede generar síntomas como visión doble, irritación ocular, desplazamiento del globo ocular y la característica “mirada de sorpresa”. En los casos más severos, existe riesgo de pérdida visual permanente.

Los especialistas del Hospital Universitario Austral explicaron que la afección se produce cuando el sistema inmunológico ataca tanto la glándula tiroides como los tejidos orbitarios. Esta respuesta inflamatoria provoca edema y expansión de los músculos extraoculares y del tejido adiposo alrededor del ojo.

Además, remarcaron que el tabaquismo es uno de los principales factores que agravan el cuadro. Según detallaron, fumar incrementa la inflamación, empeora la evolución clínica y reduce la eficacia de tratamientos como los corticoides y las terapias biológicas. Por eso, abandonar el cigarrillo es considerado una de las medidas más importantes para mejorar el pronóstico.

El abordaje médico suele requerir un trabajo multidisciplinario entre endocrinólogos y oftalmólogos. Entre las principales estrategias terapéuticas se encuentran el control hormonal de la tiroides, el uso de medicamentos inmunomoduladores y, en fases avanzadas, cirugías reconstructivas para recuperar funcionalidad y apariencia.

Desde 2008, cada 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Tiroides con el objetivo de generar conciencia sobre las enfermedades tiroideas, promover controles médicos y fomentar el diagnóstico temprano. La Organización Mundial de la Salud estima que millones de personas en el mundo padecen trastornos tiroideos, muchos de ellos sin diagnóstico.