Organizada por la Municipalidad de Chimbas, la Expo FanaFest 2026 y la competencia de sonido MTM, reunieron a más de 30.000 personas este fin de semana en el Parque de Chimbas.

Cerca de 600 autos fueron los que participaron de la exposición durante los dos días y 72, los que compitieron para integrar el ranking mundial de MTM. Hubo participantes de Chile, Mendoza, Córdoba, La Pampa y San Luis, además de numerosos chimberos, entre los competidores sanjuaninos.

El sábado 23 fue el momento de MTM World, red internacional de competencias, medición y campeonatos de Car Audio, Tuning y SPL (Nivel de Presión Sonora), destacándose competencias de SPL, Open Bass, Street Sound, Tuning y Música.



Este domingo, la exposición comenzó con la trasmisión en vivo y en pantalla gigante del partido entre River y Belgrano, para que ningún fanático se quedara sin ver esta eléctrica final que le dio el triunfo al Pirata cordobés.

Posteriormente, comenzaron las competencias previstas dentro de la exposición: Limbo (mecánico, fijo y vale todo) y Escapes, y al finalizar la tarde, se entregaron los trofeos a todos los ganadores, incluidos los de MTM.

La intendenta Daniela Rodríguez estuvo presente ambos días en el Parque de Chimbas, acompañando no sólo a los expositores y competidores sino también a todos los emprendedores que se dieron cita en el Parque.

