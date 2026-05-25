La preocupación que se generó en torno a Lionel Messi luego de pedir el cambio en el triunfo de Inter Miami CF ante Philadelphia Union comenzó a disiparse en las últimas horas, después de que trascendiera cuál sería el problema físico que obligó al capitán argentino a abandonar el partido.

Según informaron distintos medios deportivos, el rosarino sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y decidió salir de manera preventiva para evitar que la molestia se transformara en una lesión muscular más importante.

El episodio ocurrió a los 73 minutos del vibrante triunfo 6-4 de Inter Miami, cuando Messi sintió una molestia en la parte posterior de su pierna izquierda y le pidió el cambio al entrenador Guillermo Hoyos. Luego de abandonar el campo de juego, el campeón del mundo se dirigió directamente al vestuario, imagen que rápidamente encendió las alarmas en la Selección Argentina.

Pese al susto inicial, desde el entorno del futbolista transmitieron tranquilidad y descartaron, al menos en principio, la existencia de un desgarro. El periodista Gastón Edul aseguró que se trató únicamente de una sobrecarga muscular y que Messi prefirió no arriesgar físicamente teniendo en cuenta la cercanía del Mundial 2026.

El propio Guillermo Hoyos relativizó la situación tras el encuentro y explicó que el desgaste físico, sumado al estado pesado del campo por la lluvia, influyó en la decisión de reemplazar al delantero argentino. Hasta el momento, Inter Miami no emitió un parte médico oficial.

La situación genera máxima atención porque faltan pocas semanas para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, certamen en el que defenderá el título conseguido en Qatar. Messi, de 38 años, continúa siendo la principal figura del equipo dirigido por Lionel Scaloni y cualquier inconveniente físico modifica el panorama del seleccionado.

Aun así, las primeras señales son alentadoras y todo indica que la salida del capitán fue más una medida de precaución que una lesión de gravedad.