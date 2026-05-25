En la noche del domingo, la sala mayor del Teatro del Bicentenario fue el lugar donde la comitiva oficial de gobierno, presenció la función inaugural de la Gala Patria 2026 “Hilos de la Revolución”.

DIARIO HUARPE estuvo registrando los momentos previos a la función especial, en la cual participaron el Gobernador Marcelo Orrego, ministros y otras autoridades provinciales, como así también, la intendenta de Capital Susana Laciar y otros pares.

El Gobernador Orrego encabezó la comitiva oficial en el Teatro del Bicentenario.

Ante las cámaras de la prensa local, quedaron capturados momentos y postales antes del ingreso al recinto. La propuesta artística celebró la construcción de la identidad nacional a través de la danza, la música y la actuación, en una puesta escénica que combinó sensibilidad, fuerza y espíritu patriótico.

Hilos de la Revolución

El espectáculo tiene como eje conceptual “el tejido” representar cómo distintas historias, luchas, sueños y experiencias se entrelazaron para construir la identidad nacional y forjar el nacimiento de la Nación.

La puesta fue integral, combinando recursos teatrales, danza (coreografías), música y actuación, buscando acercar la historia nacional desde una mirada sensible y contemporánea. Dividida en una obertura y tres actos, el contenido fue presentando diferentes voces, paisajes y evocaciones referenciadas a la Revolución de Mayo.

El mandatario aprovechó la oportunidad para valorar especialmente el rol de la cultura y el gran talento de los artistas sanjuaninos que protagonizaron la puesta en escena.

Luego de la función, que fue también transmitida en vivo por las emisoras locales y en YouTube, se interpretó el Himno Nacional Argentino.



El espectáculo, al mismo tiempo, inició las actividades oficiales previstas por el Gobierno de San Juan para conmemorar el 25 de Mayo, día en que se realizará el tradicional Tedeum y desfile para este lunes.