La Provincia anunció que avanza con otros nueve kilómetros de repavimentación sobre avenida Libertador, en el tramo comprendido entre calle Pueyrredón y la Ruta Provincial 170, en Alto de Sierra. La intervención se suma a trabajos ya ejecutados en esa misma arteria, donde recientemente se renovó la calzada entre avenida España y calle Santa María de Oro.

El plazo de la obra es de cinco meses.

La obra es impulsada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, y apunta a consolidar una mejora progresiva en uno de los corredores más importantes del Gran San Juan. El sector intervenido conecta Capital, Santa Lucía y San Martín, y presenta un alto flujo diario de colectivos, vehículos particulares y tránsito vinculado a servicios y actividades comerciales.

Primeros avances en obra

Los trabajos comenzaron con tareas previas a la colocación del nuevo pavimento. En ese marco, se realizó el fresado del pavimento en sectores críticos, como inmediaciones de calle Balcarce, uno de los puntos más deteriorados del tramo.

Este procedimiento permite retirar la capa superficial existente y corregir imperfecciones antes de avanzar con la nueva carpeta asfáltica. Luego de esa etapa, los equipos continuaron hacia el este y ya se inició la pavimentación en distintos sectores.

Hasta el momento, la Dirección Provincial de Vialidad ya repavimentó aproximadamente 1.200 metros de la avenida, en el marco de un esquema de intervención progresiva que continuará en las próximas semanas.

Un corredor en mejora continua

La nueva intervención refuerza la estrategia del Gobierno provincial de avanzar por tramos sobre avenida Libertador, una vía clave para la movilidad urbana. En ese sentido, estos trabajos se suman a la repavimentación ya concretada entre avenida España y Santa María de Oro, donde se mejoraron las condiciones de circulación en un sector central de alto tránsito.

Además, la obra forma parte de la Etapa 21 de la Dirección Provincial de Vialidad, un programa que contempla el mantenimiento y recuperación de rutas y avenidas en distintos departamentos de San Juan.

En este tramo, a diferencia de otros sectores que requirieron intervenciones más profundas, se ejecutará una repavimentación directa, ya que la estructura existente permite la colocación de una nueva capa asfáltica sin necesidad de reconstrucción total.

Plazos y condiciones

El plazo estimado de ejecución es de aproximadamente cinco meses, aunque el ritmo de avance estará condicionado por las condiciones climáticas. Las bajas temperaturas pueden afectar la colocación del pavimento asfáltico, por lo que los trabajos podrían ajustarse según el clima.

Con esta nueva etapa, la Provincia busca recuperar integralmente una avenida estratégica y mejorar la seguridad vial en un corredor que concentra un intenso movimiento durante todo el día.