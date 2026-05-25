Una nueva tragedia vial sacudió a la provincia de Buenos Aires este fin de semana, luego de que cinco personas murieran en un brutal choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, en jurisdicción del partido bonaerense de San Vicente. Entre las víctimas fatales se encuentran dos menores de edad.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 53, en la mano ascendente que conduce hacia la localidad de Cañuelas. Según las primeras pericias, una camioneta Volkswagen Amarok gris impactó desde atrás a un automóvil Peugeot 207 blanco que circulaba en el mismo sentido.

Producto de la violencia del impacto, los cinco ocupantes del vehículo menor fallecieron en el acto. Las víctimas fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, quien conducía el auto; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29; otro hombre mayor de edad cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente; y dos menores, entre ellos una niña y un bebé.

El conductor de la Amarok fue identificado como Leandro Panetta, un joven de 28 años domiciliado en Quilmes. Tras el choque fue trasladado bajo custodia policial a un hospital local y quedó aprehendido por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de San Vicente. La causa fue caratulada preventivamente como “homicidio culposo”.

Al lugar acudieron ambulancias, personal policial, efectivos de Seguridad Vial y Bomberos Voluntarios, que trabajaron durante varias horas para asistir en la emergencia y realizar las pericias correspondientes. Los investigadores intentan determinar ahora las causas exactas del accidente y si existió exceso de velocidad o alguna otra imprudencia al volante.

La tragedia volvió a poner el foco sobre la peligrosidad de la Ruta 6, un corredor vial que registra un alto tránsito de vehículos particulares y camiones y donde vecinos y automovilistas reclaman desde hace tiempo mayores controles y mejoras en materia de seguridad vial.