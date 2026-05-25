El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores difundieron este domingo un nuevo mensaje público desde Estados Unidos, donde permanecen detenidos tras su captura en enero pasado. En el texto, la pareja pidió por su libertad y llamó a la reconciliación nacional en Venezuela mediante el diálogo, la humildad y la paz.

El mensaje fue difundido con motivo de la celebración cristiana de Pentecostés y estuvo cargado de referencias bíblicas. “Pidamos recibir la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo”, señalaron, al tiempo que reclamaron “sabiduría para actuar” y “humildad para reconciliarnos”.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde comienzos de enero de 2026, luego de un operativo encabezado por Estados Unidos en Caracas. Ambos enfrentan cargos vinculados a narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos federales, aunque se declararon inocentes ante la Justicia norteamericana.

No es la primera vez que la pareja emite mensajes desde prisión. En marzo y abril ya habían difundido comunicados donde llamaban a la “unión nacional”, el “perdón” y el “reencuentro” entre los venezolanos, además de denunciar su situación judicial como una persecución política.

El nuevo pronunciamiento se produce en medio de un clima político complejo en Venezuela, marcado por denuncias sobre presos políticos, liberaciones parciales impulsadas por el gobierno interino y crecientes tensiones internas dentro del chavismo.

En paralelo, organismos de derechos humanos continúan denunciando situaciones de violencia y represión dentro del sistema penitenciario venezolano. En las últimas horas incluso se registró un motín en una cárcel del oeste del país, donde presos denunciaron torturas y heridas de bala durante los disturbios.

Mientras tanto, el futuro judicial de Maduro y Flores sigue siendo incierto. La pareja permanece alojada en territorio estadounidense a la espera de nuevas audiencias, mientras el caso continúa generando repercusiones tanto dentro como fuera de Venezuela.