La histórica consagración de Belgrano de Córdoba ante River Plate en la final del Torneo Apertura dejó mucho más que bronca deportiva en el conjunto millonario. Tras la derrota 3-2 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes, un gesto de Gonzalo Montiel durante la ceremonia de premiación generó una fuerte repercusión entre hinchas y en redes sociales.

El lateral derecho de River, campeón del mundo con la Selección argentina, protagonizó una escena que rápidamente se viralizó cuando pasó frente al presidente de la AFA, Claudio Tapia, durante la entrega de medallas de subcampeón. Según muestran las imágenes televisivas, Montiel saludó a otros dirigentes presentes, pero evitó estrechar la mano de Tapia y siguió caminando sin mirarlo.

La situación ocurrió en medio de un clima de fuerte enojo dentro del plantel de River, que terminó muy molesto tanto por el resultado como por algunas decisiones arbitrales tomadas durante la final. Incluso, varios jugadores se quitaron rápidamente la medalla de subcampeón apenas la recibieron, entre ellos Juan Fernando Quintero y el propio Montiel.

El entrenador Eduardo Coudet también reflejó su malestar tras el partido y, según distintos medios, decidió no recibir la medalla durante la ceremonia oficial. La caída significó un duro golpe para River, que estuvo cerca de consagrarse pero terminó sufriendo una remontada histórica de Belgrano en los minutos finales.

La polémica alrededor del gesto de Montiel alimentó rápidamente todo tipo de interpretaciones entre los hinchas. Algunos lo tomaron como una señal de descontento con la conducción de la AFA y el arbitraje de la final, mientras que otros consideraron que se trató simplemente de una reacción emocional producto de la derrota. Hasta el momento, ni el futbolista ni Claudio Tapia realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, la imagen del campeón del mundo pasando de largo frente al presidente de la AFA se convirtió en uno de los momentos más comentados de la definición del Apertura, en una jornada que ya quedó marcada por la histórica primera consagración nacional de Belgrano.