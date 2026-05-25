Miles de personas marcharon este sábado por las calles de Madrid en una multitudinaria protesta contra el aumento de los alquileres y la crisis habitacional que atraviesa España. La movilización reunió a organizaciones sociales, sindicatos de inquilinos, jóvenes y familias que reclamaron políticas urgentes para garantizar el acceso a la vivienda.

La convocatoria se desarrolló en el centro de la capital española bajo consignas contra la especulación inmobiliaria y el crecimiento sostenido de los precios de los alquileres, una problemática que afecta especialmente a jóvenes y trabajadores. Los manifestantes denunciaron que cada vez es más difícil alquilar una vivienda debido a los altos costos y la escasa oferta disponible.

Durante la marcha se escucharon reclamos contra los fondos de inversión y las plataformas de alquiler turístico, señaladas por distintos sectores como responsables de encarecer el mercado inmobiliario y reducir la disponibilidad de viviendas permanentes en las grandes ciudades españolas.

Los organizadores reclamaron al gobierno español controles más estrictos sobre el precio de los alquileres, mayor inversión en vivienda pública y medidas que frenen los desalojos. Además, advirtieron que muchas familias destinan más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago del alquiler, una situación que consideran insostenible.

La crisis habitacional se convirtió en uno de los principales problemas sociales y políticos de España en los últimos años. En ciudades como Madrid y Barcelona, el fuerte incremento de los precios inmobiliarios generó crecientes dificultades para acceder a una vivienda, especialmente entre jóvenes y sectores de ingresos medios y bajos.

Durante la manifestación también hubo críticas al impacto del turismo masivo y de los alquileres temporarios destinados a visitantes extranjeros, que según los manifestantes contribuyen a expulsar a residentes de los centros urbanos y encarecer aún más los valores del mercado.

La protesta se desarrolló de manera pacífica y culminó con la lectura de un documento en el que distintas organizaciones exigieron que la vivienda sea considerada un derecho y no un bien especulativo. Los convocantes anticiparon además nuevas movilizaciones si no aparecen respuestas concretas por parte de las autoridades españolas.