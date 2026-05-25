La noche más importante en la historia de Belgrano tuvo un protagonista absoluto: Nicolás Fernández. El delantero, conocido futbolísticamente como “Uvita”, ingresó desde el banco y cambió para siempre la final del Torneo Apertura 2026 con un doblete agónico frente a River en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski caía 2-1 y parecía quedarse sin chances en el tramo final del encuentro. Sin embargo, Fernández apareció en los minutos decisivos para convertir dos goles en apenas cinco minutos y sellar una remontada histórica que le permitió al Pirata obtener el primer título de Primera División de toda su historia.

La actuación del delantero tuvo un valor todavía más especial por el contexto que venía atravesando. Desde su llegada a Belgrano, Fernández había sido uno de los futbolistas más cuestionados por parte de los hinchas debido al elevado monto que el club pagó por su pase, considerado el más caro en la historia de la institución.

Todavía emocionado tras la consagración, el atacante realizó un descargo sin filtros contra las críticas recibidas durante gran parte de la temporada. “Fue muy dura esta temporada para mí, pero creo que hoy quedé en el corazón de todos”, expresó luego del partido, con la voz quebrada y rodeado de festejos en el campo de juego.

Pero el momento más contundente llegó cuando se refirió directamente a quienes cuestionaban su rendimiento y el valor de su contratación. “Sí, se me criticó durante un tiempo. El tiempo da la razón. Dijeron que pagaron dos millones trescientos mil y bueno… ya está, ya lo pagué”, lanzó el delantero en declaraciones televisivas tras el encuentro.

Además de su descargo, Fernández también dedicó el triunfo a su familia y a los hinchas de Belgrano. “Mi corazón está lleno de felicidad. El pueblo Pirata se lo merece. La ciudad se lo merecía. Necesitaba que este club tan grande tenga un título”, afirmó en medio de los festejos por una consagración que ya quedó grabada en la historia del club cordobés.

La victoria ante River no solo significó el primer campeonato nacional para Belgrano, sino también una reivindicación personal para un futbolista que soportó cuestionamientos durante meses y terminó transformándose en el héroe inesperado de una noche inolvidable para el fútbol cordobés.