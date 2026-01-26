Bad Bunny en River 2026: venta de nuevas entradas y precios

La productora DF Entertainment confirmó la venta de una nueva tanda de entradas para las presentaciones de Bad Bunny en el estadio River Plate. Según informó la organización, la decisión responde a una reconfiguración del armado del escenario, lo que permitió ampliar el aforo y habilitar ubicaciones que no estaban disponibles originalmente en mayo pasado.

El artista puertorriqueño llegará al Monumental los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero en el marco de su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour". Este tour, que inició en noviembre de 2025, contempla más de 55 ciudades en cinco continentes y ya ha pasado por países como República Dominicana, Chile, México y Colombia. Además, apenas unos días antes de sus fechas en Argentina, concretamente el 8 de febrero, el cantante encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX en California.

Los nuevos tickets podrán adquirirse desde este lunes 26 de enero a través del sitio web de All Access. Se estableció una preventa exclusiva para clientes BBVA con tarjetas Visa a partir de las 12 del mediodía, con el beneficio de hasta 12 cuotas sin interés. Por su parte, la venta general con todos los medios de pago se habilitará a las 16 horas del mismo día.

La ampliación del cupo permite el acceso a los sectores Stage A, Stage B y Los Vecinos, además de sumar disponibilidad en plateas y campo. Los valores establecidos, sin incluir los cargos por servicio, son los siguientes:

