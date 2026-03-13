El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para San Juan correspondiente al viernes 13 de marzo de 2026, con una jornada que combinará condiciones estables durante la mañana y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

Para la mañana de este viernes, el organismo oficial prevé un cielo parcialmente nublado, con una temperatura estimada en 22°C y vientos del noroeste que oscilarán entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones es del 0% durante este período.

Durante la tarde, las condiciones comenzarán a cambiar con la presencia de tormentas aisladas. La temperatura alcanzará su punto máximo en la jornada, llegando a los 30°C, mientras que los vientos rotarán al noreste y aumentarán su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se ubicará en un rango del 10 al 40%.

Para la noche, el pronóstico mantiene la posibilidad de tormentas aisladas, con temperaturas que descenderán hasta los 26°C. Los vientos cambiarán su dirección predominante hacia el sudeste, con intensidades que volverán al rango de 7 a 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantendrá en el mismo rango del 10 al 40%.

El SMN no reporta ráfagas de viento significativas para ninguna de las franjas horarias del viernes.

Pronóstico extendido para el sábado

De cara al sábado 14 de marzo, el organismo prevé una jornada con condiciones mayormente inestables durante las primeras horas. La madrugada comenzará con tormentas aisladas y una temperatura de 18°C, con vientos del sudoeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitaciones del 10 al 40%.

Durante la mañana del sábado, se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. La temperatura será de 20°C y los vientos rotarán al sur, con intensidades que aumentarán hasta ubicarse entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La tarde del sábado presentará un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura ascenderá hasta los 26°C, mientras que los vientos soplarán del sudeste en el rango de 13 a 22 kilómetros por hora.

Finalmente, la noche del sábado estará mayormente nublada, con una temperatura de 24°C y vientos del este que mantendrán velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para este período, con probabilidad de precipitación del 0%.

Al igual que para el viernes, el SMN no prevé ráfagas de viento significativas durante la jornada del sábado.