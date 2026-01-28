Balearon y apuñalaron a un joven de 19 años en el barrio Las Pampas

Un joven de 19 años, identificado como Tejada, que vive en el barrio Las Pampas, en Pocito, fue el blanco de una agresión armada mientras se dirigía a la plaza de la zona con la intención de encontrarse con una joven. De forma repentina, un atacante lo abordó y comenzó a dispararle sin mediar palabras.

El saldo de la balacera fueron dos impactos de proyectil en el cuerpo de la víctima: uno localizado en la mano y otro en su pierna izquierda. No conforme con el uso del arma de fuego, el agresor procedió a herir a Tejada con un arma blanca, ocasionándole diversas lesiones cortantes antes de escapar del lugar. En la escena, la policía logró incautar un cuchillo con manchas de sangre que ha sido incorporado como evidencia clave en la causa.

Publicidad

Pese a que el autor del hecho huyó tras el ataque, fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el sospechoso ya ha sido identificado y que se avanza en las medidas para dar con su paradero. El caso ha quedado bajo la órbita de la UFI Genérica.

Por su parte, el damnificado fue trasladado de urgencia al Hospital Federico Cantoni. Según el último parte oficial emitido por las autoridades sanitarias, el joven se encuentra consciente y fuera de peligro, recuperándose de la gravedad de las heridas sufridas durante el episodio.