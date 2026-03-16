Los créditos hipotecarios comenzaron 2026 con movimiento en San Juan. Aunque el sector todavía no registra un repunte fuerte, operadores inmobiliarios y organismos técnicos coinciden en que ya se concretaron algunas operaciones y que en los próximos meses podría consolidarse un flujo sostenido de consultas y presentación de carpetas bancarias.

Según explicó a DIARIO HUARPE Leonardo Pérez, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, el mercado comenzó a mostrar señales de recuperación hacia fines de 2025 y esa tendencia se mantuvo durante el inicio de este año.

“Se reactivó a mediados de diciembre. Enero tuvo un poco menos de movimiento, algo habitual para el sector, pero desde febrero se ve actividad y ya se han concretado varias operaciones”, explicó el dirigente inmobiliario.

En cuanto a las entidades financieras más elegidas, Pérez indicó que el Banco Nación continúa siendo el preferido por las condiciones de sus tasas, mientras que el Banco San Juan se destaca por la rapidez en los trámites. “Hay casos donde presentaron la carpeta y en menos de una semana ya la tasaron y aprobaron el crédito”, señaló.

Respecto a las preferencias del mercado local, el vicepresidente del Colegio detalló que las propiedades más buscadas para este tipo de operaciones se ubican entre los 60.000 y 120.000 dólares. Dentro de ese rango, las viviendas son las más demandadas, seguidas por los departamentos.

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Movimiento en Catastro

La reactivación también comienza a reflejarse en la actividad administrativa vinculada a las operaciones hipotecarias. Juan Pablo Quattropanni, director de Geodesia y Catastro del Ministerio de Economía, explicó que durante los primeros meses del año continuaron las solicitudes de planos necesarios para gestionar créditos.

“Se vienen pidiendo planos para crédito hipotecario de forma pareja. Enero fue más tranquilo, pero en febrero la gente empezó a pedir nuevamente y en marzo siguen solicitándolos”, indicó el funcionario.

Según detalló, actualmente se tramitan alrededor de cinco solicitudes semanales vinculadas a operaciones hipotecarias, lo que representa cerca de 20 pedidos mensuales. Estas gestiones están asociadas principalmente a entidades financieras como el Banco Nación, el Banco Hipotecario y el Banco San Juan, entre las más elegidas por los sanjuaninos para este tipo de financiamiento.

La eliminación de un impuesto que podría ampliar la oferta

Desde el sector inmobiliario también observan un factor que podría impulsar el mercado durante 2026: la eliminación del impuesto a la ganancia cedular para determinadas operaciones inmobiliarias, incluida dentro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Según explicó Pérez, este tributo se aplicaba a la diferencia entre el valor de compra y el de venta de inmuebles adquiridos después de 2018.

“En la práctica implicaba pagar un 15% sobre esa ganancia, lo que en muchos casos desalentaba a los propietarios a vender sus propiedades mediante créditos hipotecarios”, señaló.

El dirigente explicó que esa situación generaba que muchas operaciones se concretaran únicamente en efectivo, ya que vender con financiamiento resultaba menos conveniente para los dueños de las propiedades.

“Muchos inmuebles se habían escriturado por un valor bajo. Si lo querías vender antes de esta eliminación, tenías que pagar el 15% de diferencia entre lo que lo vendiste y lo que lo compraste. Eso hacía que no fuera rentable vender con crédito y muchas operaciones se hacían solo en efectivo”, detalló.

Con la eliminación de ese impuesto, el escenario comienza a cambiar para el mercado inmobiliario. Desde el sector consideran que esta modificación podría ampliar la oferta de propiedades disponibles para operaciones con crédito hipotecario y generar mayor movimiento en el mercado durante los próximos meses.