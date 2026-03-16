Con la llegada de los cambios de temperatura y el inicio del ciclo escolar, comienzan a multiplicarse las consultas pediátricas por enfermedades respiratorias. Resfríos, catarros y cuadros virales se vuelven frecuentes en jardines y escuelas. Sobre este tema habló la médica de familia Claudia Duano durante su visita al programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.

La especialista explicó que esta época del año suele ser especialmente compleja porque aumenta la circulación de virus entre los niños. “Empieza una época complicada porque el hacinamiento que generan las escuelas, los jardines maternales y demás hace que la circulación viral sea mucho más importante”, señaló.

En ese sentido, destacó que existen estrategias simples y efectivas para prevenir complicaciones, siendo la vacunación una de las principales herramientas. Cumplir con el calendario oficial permite que los niños, aun cuando se enfermen, atraviesen cuadros más leves. “La primera estrategia es tener el calendario de vacunación completo, porque es indispensable para que los niños transiten infecciones leves”, explicó.

La médica también recordó que es normal que los niños se enfermen varias veces durante los primeros años de vida. Este proceso forma parte del desarrollo del sistema inmunológico. “El niño sano se tiene que enfermar diez veces en un año porque si no, no va a ser sano nunca”, comentó. Según explicó, esos episodios de mocos, estornudos o congestión ayudan al organismo a generar defensas.

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Las enfermedades respiratorias más frecuentes

Entre las afecciones más comunes en la infancia se encuentran el resfrío común, las faringitis, las bronquitis y, en los casos más severos, las bronquiolitis o neumonías.

“Tenemos el refrío común, que es esto del moco, el catarro, donde el chico estornuda y puede tener algo de fiebre. Después aparecen las faringitis y ya más abajo en la vía aérea tenemos bronquiolitis o neumonías”, detalló Duano.

Además, explicó que los cambios bruscos de temperatura influyen en la aparición de estos cuadros. Las vías respiratorias cuentan con pequeñas estructuras llamadas cilias que ayudan a filtrar virus y bacterias. Cuando hay diferencias térmicas muy marcadas entre el interior y el exterior, su funcionamiento puede verse afectado.

Por eso recomendó evitar ambientes excesivamente cerrados o con temperaturas muy distintas entre el interior de la casa y el exterior.

Hábitos simples que ayudan a prevenir

Además de la vacunación, existen medidas cotidianas que pueden reducir el riesgo de contagio. Una de las más importantes es la ventilación de los ambientes, tanto en el hogar como en las escuelas.

“Cuando nos encerramos aumenta mucho la concentración de bichos en el ambiente y facilita el contagio interpersonal”, advirtió la médica. Por eso aconsejó abrir ventanas varias veces al día o aprovechar los recreos escolares para renovar el aire de las aulas.

La higiene de manos también cumple un rol central en la prevención. Aunque parezca una acción simple, su impacto es muy importante. “Se calcula que nos tocamos más o menos mil veces por día la cara. Lavarse las manos varias veces al día disminuye grandemente el riesgo de contagio”, explicó.

La alimentación es otro factor que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. La especialista recomendó incorporar frutas ricas en vitamina C, como naranjas, kiwis o frutos rojos. “No hay que hacer nada raro, con lograr que el chico coma una naranja o un kiwi por día ya estamos ayudando a la inmunidad”, indicó.

En el caso de los bebés, la lactancia materna también cumple un rol fundamental en la protección frente a infecciones respiratorias. “Por la leche materna el bebé recibe anticuerpos ya fabricados por la mamá, lo que mejora muchísimo su protección”, señaló.

Finalmente, Duano advirtió sobre los riesgos de la automedicación, especialmente con antibióticos. “El 80 por ciento de las infecciones respiratorias en los chicos son virales y a los virus no los matamos con antibióticos”, explicó.

Como mensaje final, la médica resumió las claves de prevención en hábitos simples: mantener el calendario de vacunas al día, ventilar los ambientes, reforzar la higiene de manos y sostener una alimentación saludable. “Vacunar como corresponde, alimentar bien a los chicos y lavarse las manos son de las cosas más importantes que podemos hacer”, concluyó.