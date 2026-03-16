Lunes 16 de Marzo
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Provinciales > Así arranca la semana

Pronóstico en San Juan: lunes con 29°C y cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante todo el día y con una temperatura máxima que alcanzará los 29°C. 

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Según el SMN, el calor continuará durante esta semana en la provincia.

El tiempo en San Juan comenzará la semana con condiciones estables. Para este lunes se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas cálidas durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 20°C mientras que la máxima alcanzará los 29°C.

Durante la madrugada el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 20°C y vientos del noroeste que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Datos oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Por la mañana se espera que el termómetro ascienda hasta los 25°C, con viento del sector sur entre 23 y 31 kilómetros por hora y cielo parcialmente cubierto.

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En horas de la tarde se registrará la temperatura más alta del día, con 29°C y condiciones similares de nubosidad. Los vientos rotarán hacia el oeste con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

Para la noche, el pronóstico indica una temperatura cercana a los 22°C, cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones baja, entre 0% y 10%.

En el resto de la semana se mantendrán temperaturas cálidas en la provincia, con máximas que oscilarán entre los 25°C y los 29°C.

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