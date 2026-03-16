El tiempo en San Juan comenzará la semana con condiciones estables. Para este lunes se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas cálidas durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 20°C mientras que la máxima alcanzará los 29°C.

Durante la madrugada el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 20°C y vientos del noroeste que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Datos oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Por la mañana se espera que el termómetro ascienda hasta los 25°C, con viento del sector sur entre 23 y 31 kilómetros por hora y cielo parcialmente cubierto.

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En horas de la tarde se registrará la temperatura más alta del día, con 29°C y condiciones similares de nubosidad. Los vientos rotarán hacia el oeste con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

Para la noche, el pronóstico indica una temperatura cercana a los 22°C, cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones baja, entre 0% y 10%.

En el resto de la semana se mantendrán temperaturas cálidas en la provincia, con máximas que oscilarán entre los 25°C y los 29°C.