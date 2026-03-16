Un violento siniestro vial ocurrió este domingo por la noche en el departamento Caucete y dejó como saldo una persona fallecida. El hecho se registró cerca de las 20 en Ruta Nacional 141, en la zona de Laguna Seca, a unos 20 kilómetros al este del control policial de Bermejo.

El siniestro ocurrió este domingo a las 19.50 por la noche en la zona de Laguna Seca. La colisión fue entre dos camionetas.

Según los primeros datos policiales, el choque habría sido frontal entre dos camionetas, y uno de los ocupantes de uno de los vehículos perdió la vida en el lugar.

De acuerdo a la información inicial, alrededor de las 19:50 el personal policial tomó conocimiento del hecho luego de entrevistar en el control de Bermejo a Maximiliano Núñez, de 26 años, quien conducía una Ford Ranger. El hombre informó a los efectivos sobre un siniestro ocurrido en Ruta 141, aproximadamente a un kilómetro pasando la Cuesta de Marayes, aunque sin precisar mayores detalles.

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Tras el aviso, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia de la localidad de San Expedito y se dirigió al lugar personal de la Unidad Operativa San Expedito, a cargo del agente Edgar Correa.

Minutos después también se trasladaron efectivos del Control Policial Bermejo, quienes al arribar a la zona del siniestro solicitaron la intervención del servicio de emergencias 107 para asistir a los posibles heridos.

Fueron los médicos de las ambulancias quienes constataron el fallecimiento de uno de los ocupantes de uno de los vehículos involucrados.

Por la inmediatez del hecho no trascendieron aún mayores datos sobre la identidad de la víctima fatal, la cantidad total de personas involucradas ni las causas del choque.

En el lugar también intervino personal de Comisaría 9° de Caucete, que trabaja en las actuaciones correspondientes mientras aguarda directivas de la UFI Delitos Especiales, que tendrá a su cargo la investigación del siniestro.