El Gobierno de San Juan avanza con el proyecto para construir una rotonda en una de las intersecciones más transitadas del Gran San Juan. Según estimaciones oficiales, la obra que se levantará en el cruce de la Ruta Nacional 20 y la Ruta Provincial 108 (Calle Gorriti) demandará una inversión que podría rondar los $250 millones y podría ejecutarse en un plazo aproximado de seis meses.

El dato fue confirmado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía de la provincia, Fernando Perea, quien explicó que el proyecto apunta a mejorar la seguridad vial en uno de los accesos más importantes al área metropolitana.

La obra se desarrollará en el departamento Santa Lucía, en el sector conocido como Acceso Este del Gran San Juan, un punto donde confluyen flujos intensos de tránsito provenientes tanto de la capital como de los departamentos del este provincial.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno provincial, el llamado a licitación se realizará durante este mes. El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan a partir de un convenio firmado con la Dirección Nacional de Vialidad.

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En ese esquema de trabajo, la Provincia tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos, mientras que el organismo nacional aportará el diseño del proyecto técnico y realizará la supervisión general de la obra. Por su parte, la inspección de los trabajos estará bajo la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad.

Cómo será la obra en el cruce de Ruta 20 y calle Gorriti

El proyecto contempla la construcción de una rotonda urbana de gran escala, con un diámetro total de 120 metros y seis ramales de conexión que permitirán ordenar el tránsito en la intersección.

La calzada anular contará con doble carril de circulación y tendrá un ancho de 10 metros. Además, incorporará un delantal montable de 1,50 metros de ancho, diseñado para facilitar las maniobras de camiones semirremolque y transporte pesado que circulan habitualmente por la Ruta 20.

En materia de infraestructura vial, la obra incluirá la colocación de pavimento flexible de alto rendimiento con asfalto modificado, un material preparado para soportar el tránsito intenso que caracteriza a este corredor nacional. También se prevé la construcción de isletas elevadas canalizadoras que permitirán ordenar el ingreso de los vehículos y favorecer la reducción de velocidad en las aproximaciones a la rotonda.

El proyecto contempla además mejoras para la circulación peatonal. En ese sentido, se construirán veredas de hormigón separadas de la calzada, con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes se desplazan a pie por el sector.

El plan de obra también incluye trabajos de drenaje para evitar la acumulación de agua en la zona, además de señalización horizontal y vertical, sistemas de contención lateral y la instalación de alcantarillas.

Como parte de la reorganización integral del área, el proyecto prevé además el cierre de un acceso existente ubicado a unos 350 metros al oeste de la intersección. Esta medida busca ordenar la circulación vehicular y disminuir los puntos de conflicto en la zona.

Los estudios técnicos realizados sobre el tránsito en el sector indican que la actual intersección presenta múltiples cruces conflictivos entre vehículos. Con la construcción de la rotonda, esos puntos se reducirán de 24 a apenas 5, lo que representará una mejora significativa en términos de seguridad vial.

De esta manera, el Gobierno provincial apuesta a intervenir uno de los nodos de circulación más complejos del Acceso Este, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y reducir el riesgo de siniestros en una zona clave para el ingreso al Gran San Juan.