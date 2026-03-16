Las elecciones internas del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires se desarrollaron en 16 distritos y dejaron como resultado un predominio de los sectores alineados con el gobernador Axel Kicillof, aunque La Cámpora logró imponerse en algunos territorios considerados estratégicos.

Los candidatos vinculados al mandatario bonaerense se quedaron con diez distritos: Morón, San Miguel, Balcarce, Lincoln, Roque Pérez, San Nicolás, Zárate, Saladillo, Lobería y San Antonio de Areco. En varios de esos municipios las listas respondían a distintos espacios internos del oficialismo provincial, pero coincidían en reconocer el liderazgo de Kicillof dentro del partido.

Por su parte, los sectores identificados con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner obtuvieron cuatro triunfos: General Pueyrredón, Coronel Suárez, Tres de Febrero y Magdalena. En Mar del Plata, uno de los resultados más relevantes, la lista respaldada por la dirigente camporista María Fernanda Raverta se impuso sobre la propuesta del sector cercano al gobernador.

El espacio referenciado en el exministro de Economía Sergio Massa logró victorias en Junín y Tornquist. Además, en el distrito de Tigre no se realizaron internas luego de decisiones judiciales que dejaron sin competencia a la lista respaldada por el intendente local.

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En total, estaban habilitados para votar 129.861 afiliados en los 16 distritos que tuvieron comicios. Según fuentes partidarias, la participación fue cercana al 30% del padrón, con mesas distribuidas en 54 establecimientos educativos.

Los resultados reflejan la actual distribución de fuerzas dentro del peronismo bonaerense, en un escenario donde distintos sectores del partido disputan posiciones de cara a la reorganización interna y a las próximas definiciones electorales.