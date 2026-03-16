La crisis económica está modificando los hábitos de consumo de muchas familias sanjuaninas. Una de las prácticas que más se expandió en el último tiempo es la compra de artículos de limpieza sueltos o a granel, una alternativa que permite reducir gastos frente al aumento sostenido de precios.

Comerciantes y distribuidores del sector coinciden en que el fenómeno creció con fuerza en el último año y medio. Jabón líquido, detergente y cloro encabezan la lista de productos más demandados, ya que forman parte de la limpieza básica del hogar.

Reventa y consumo a granel

Desde el sector productivo advierten que el cambio en el consumo está estrechamente vinculado al contexto económico. Maximiliano Ruiz, propietario de Química Maxi Ruiz, en Rawson, y con más de dos décadas en el rubro, explicó que cada vez más personas optan por comprar estos productos sueltos porque resultan mucho más accesibles que los envasados.

Según detalló, la diferencia de precio puede ser considerable. En su caso, el litro de jabón líquido ronda los $600 cuando se vende a granel.

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Ruiz indicó que, si bien el consumo minorista se mantiene afectado por la situación económica general, el movimiento mayorista mostró un crecimiento importante.

“Las ventas mayoristas crecieron cerca de un 40%”, señaló.

El comerciante explicó que muchos clientes compran grandes cantidades para revender en sus barrios o desde sus casas, lo que se convirtió en una alternativa para generar ingresos adicionales.

“Si antes tenía unos 1.000 clientes, hoy estamos cerca de los 1.400”, agregó.

Además del jabón líquido, entre los productos más solicitados figuran lavandina, suavizantes, desodorantes ambientales y productos para autos.

Costos en alza para los comerciantes

En el departamento Chimbas, la distribuidora San Expedito también registró un incremento sostenido en la demanda de estos productos durante el último tiempo. Su responsable, José María, confirmó que los artículos más vendidos siguen siendo jabón líquido, detergente y cloro. Sin embargo, advirtió que el escenario económico también impacta en quienes comercializan estos insumos: “Han crecido más los costos que las ventas”, explicó.

Según detalló, desde el comercio intentan mantener los precios lo más estables posible, aunque los incrementos mensuales en materias primas e insumos muchas veces dificultan absorber esos aumentos.

Aun así, los precios competitivos atraen compradores incluso desde otras zonas. El distribuidor indicó que reciben clientes de departamentos como Jáchal y Calingasta, e incluso de provincias como La Rioja y Chubut. En la mayoría de los casos, adquieren grandes volúmenes para revender los productos aprovechando la diferencia de precios.

Para el comerciante, sostener la calidad es clave en este contexto. “La clave es mantener la calidad para que el cliente siga confiando”, sostuvo.

Un consumo que se expandió a otros sectores

Desde la Asociación Amas de Casa de San Juan también observan este cambio en los hábitos de consumo. Su presidenta, Laura Vera, explicó a DIARIO HUARPE que los artículos de limpieza sueltos se encuentran hoy entre los productos más buscados por las familias.

Según señaló, el aumento de precios llevó a que muchos de estos insumos se comercialicen a valores cercanos a los internacionales, lo que dificulta su compra en presentaciones tradicionales.

Este escenario modificó la forma de consumir. Lo que antes era una práctica asociada principalmente a sectores vulnerables, ahora se extendió a otros segmentos de la sociedad.

“Antes esto se veía más en villas o barrios vulnerables, pero ahora se ha trasladado a otros sectores que no pueden cubrir los costos de los productos envasados”, explicó Vera.

Entre los artículos más demandados, indicó, se destacan el jabón líquido, el detergente y el cloro, considerados esenciales para la limpieza cotidiana del hogar.