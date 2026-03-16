La temporada de otoño-invierno comenzó a instalarse en las vidrieras de los comercios sanjuaninos. Sin embargo, el cambio de estación llega acompañado de ajustes en los precios. Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, confirmó a DIARIO HUARPE que la indumentaria y el calzado vienen con un aumento que en algunas prendas pueden llegar hasta un 20% respecto al año pasado.

Pese al incremento, el dirigente señaló que, en comparación con temporadas anteriores, las subas fueron más moderadas. "Lo positivo es que los aumentos fueron mucho más bajos que el año pasado y, en algunas prendas, el incremento fue mínimo, cuando el año pasado se registró subas de alrededor del 40%”, indicó.

Esto se debe a que muchos comerciantes realizaron la compra de mercadería con antelación para prepararse para la temporada, según explicó Quiroga, aunque aclaró que no todos tuvieron la misma capacidad financiera para hacerlo. “Aproximadamente el 30% de los comerciantes pudieron hacer una compra anticipada antes de que subieran los precios; el resto compra ahora o a revendedores por lo que tienen un poco mas de incremento”, detalló.

Ahora, la principal preocupación del sector está puesta en los costos del combustible, que registraron aumentos en la última semana en San Juan. Quiroga advirtió que estos incrementos podrían impactar en los costos de la mercadería que llega a la provincia. “Esperemos que la suba de la nafta no repercuta en los precios, porque el transporte encarece todo hasta llegar al local”, explicó.

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Precios

Camperas inflables de segunda calidad: desde los $40.000, mientras que las de primera calidad superan los $80.000.

Jeans desde $20.000.

Remeras desde $12.000.

Buzos desde $25.000.

Crece la presencia de productos importados

En medio del escenario actual, los comerciantes también comenzaron a incorporar más productos importados en sus locales. Según explicó Quiroga, actualmente una parte importante de la mercadería que se vende en el sector proviene del exterior.

“El 40% de los productos como electrodomésticos, ropa y calzado, son importados. Se opta por eso porque suele ser más económico; se puede comprar por cantidad y hacer una diferencia, mientras que en los productos nacionales el precio es más rígido”, señaló el referente.

Cómo vienen las ventas y el fin del "stockeo"

La estrategia del comerciante sanjuanino ha cambiado drásticamente debido a la baja en las ventas que registra el sector. Ante la incertidumbre económica, la acumulación de mercadería de una temporada para otra ha dejado de ser una opción viable.

"Lo que hace hoy el comerciante no es stockearse; trata de comprar lo justo y necesario. Si no se vende, se liquida. Ya nadie tiene el lujo de guardar para otra temporada", explicó Quiroga.

Según detalló, esto explica por qué muchas tiendas comienzan con promociones o liquidaciones pocas semanas después de iniciar la temporada. “A los 20 o 30 días ya se empiezan a ver liquidaciones porque se necesita rotar el dinero invertido en mercadería”, indicó.

En algunas locales continuan con ofertas por el cierre de temporada de verano. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Las ventas por las clases: un alivio para el sector

Febrero y marzo marcaron un punto de inflexión tras un inicio de año complejo. Si bien las cifras generales muestran una tendencia a la baja, el sector escolar permitió un respiro a los mostradores locales.

"Hubo un repunte de venta gracias al inicio escolar que benefició no solo a útiles, sino a indumentaria y calzado. No obstante, las ventas están cayendo respecto del año pasado entre un 5% y un 10%", detalló el presidente de la Cámara.

El inicio de clases, junto con la compra de útiles y uniformes, ayudó a repuntar las ventas en marzo. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Expectativas

De cara a los próximos meses, el panorama del comercio local se mantiene con prudencia. Los comerciantes buscan sostener la actividad sin asumir grandes compromisos financieros. “Hoy todos están cautos; nadie quiere endeudarse mucho”, afirmó Quiroga.

Pese a la sitaución, Quiroga remarcó el esfuerzo del comercio local por mantener los puestos de trabajo. “El comerciante sanjuanino hace un esfuerzo muy grande para sostener las fuentes laborales, incluso cuando las ganancias son mínimas”, concluyó.