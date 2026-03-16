La solicitud presentada por la empresa minera Vicuña Corp para construir una nueva línea eléctrica de 500 kv que permita abastecer a los proyectos mineros en la cordillera norte de San Juan abrió un debate sobre la magnitud de la inversión necesaria para concretar esa infraestructura energética. Según estimaciones del vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero, el conjunto de obras que requiere el proyecto podría demandar una inversión cercana a los US$500 millones.

Ferrero explicó en el Café de la Política, que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, que cálculo surge de comparar obras similares ya realizadas en la provincia en los últimos años. “Estamos hablando de unos US$500 millones”, afirmó y agregó que "la línea San Juan–Mendoza costó unos US$100 millones y la de San Juan–Rodeo otros US$100 millones”. El vicepresidente del EPRE remarcó que el desarrollo de esta infraestructura implicará una inversión superior a la realizada previamente en la provincia. “La empresa deberá invertir más que lo que los usuarios de San Juan ya invirtieron, porque las obras tienen que llegar hasta la cordillera”, explicó.

“Estamos hablando de US$400 o US$500 millones para todas las obras y no hay duda de que esos fondos serán responsabilidad de la empresa”, sostuvo.

Uno de los puntos que el funcionario buscó dejar en claro es el origen de los recursos que financiarán la obra. Según explicó, el proyecto será afrontado exclusivamente por la empresa interesada en desarrollar los emprendimientos mineros. “Nada de eso saldrá de los recursos de los usuarios de San Juan y todo deberá afrontarlo la empresa”, aseguró.

En cuanto a la infraestructura prevista, Ferrero detalló que el proyecto contempla una serie de obras en distintas etapas del sistema eléctrico provincial. Entre ellas mencionó la construcción de un campo de salida en la Estación Transformadora Nueva San Juan de 500 kV, la energización de la línea San Juan–Rodeo en ese mismo nivel de tensión y la construcción de una nueva estación transformadora en Rodeo.

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Además, el plan incluye una línea de 500 kV desde Rodeo hasta la zona de Chaparro, al norte de la provincia, donde también se proyecta instalar una nueva estación transformadora. Desde ese punto se extendería una línea de 220 kV que llegará directamente hasta los proyectos mineros ubicados en la cordillera.

El desarrollo de esta infraestructura eléctrica aparece como una pieza clave para el futuro de los proyectos mineros que se impulsan en la zona norte de San Juan, entre ellos Josemaría y Filo del Sol, que requieren una fuerte demanda energética para su eventual etapa de construcción y operación. Por todo esto es es que Ferrero explicó que la empresa “solicita que el 90% de la capacidad nueva que se cree se le asigne y se le reserve, como condición para concretar la inversión multimillonaria".