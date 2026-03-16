El ejército de Israel anunció el lanzamiento de una “ola de ataques a gran escala” contra Irán en el marco del conflicto que ambos países mantienen desde hace más de dos semanas. La ofensiva fue confirmada por las fuerzas armadas israelíes a través de un mensaje difundido en Telegram.

Según informó el ejército, los bombardeos estuvieron dirigidos contra “infraestructuras del régimen iraní” en la ciudad de Teherán. El ataque se produjo en el día 17 del enfrentamiento armado que involucra también a Estados Unidos y mantiene en tensión a gran parte de Medio Oriente.

Las autoridades israelíes indicaron que la ofensiva forma parte de una estrategia militar para neutralizar amenazas provenientes de Irán. Desde el gobierno señalaron que la guerra podría extenderse entre tres y seis semanas más, hasta eliminar lo que consideran riesgos para la seguridad del país.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní difundió amenazas contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y aseguró que lo perseguirá “sin descanso”. El intercambio de advertencias se da mientras continúan los ataques y contraataques en distintos puntos de la región.

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El conflicto también generó repercusiones internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre líderes de la Guardia Revolucionaria iraní. Al mismo tiempo, advirtió a los países aliados de la OTAN sobre la importancia de garantizar la circulación marítima en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

La escalada militar impactó en los mercados energéticos. El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril ante el temor de interrupciones en el suministro global.

En medio del conflicto, el papa León XIV volvió a pedir un alto el fuego y reclamó que se reabran los canales de diálogo para evitar una mayor escalada de violencia en Medio Oriente.