La Policía Bonaerense, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, logró desarticular una banda criminal dedicada al robo masivo de repuestos y autopartes en las plantas de Ford y Volkswagen ubicadas en General Pacheco.

Tras una investigación que duró cerca de un año, se recopilaron pruebas mediante análisis de videos, escuchas telefónicas y el estudio de plataformas digitales. Estos elementos confirmaron la existencia de una organización que sustraía grandes cantidades de piezas originales para luego comercializarlas de forma ilegal.

La estructura delictiva estaba liderada por Juan Podavini, propietario de la empresa Recilit SA, que oficialmente retiraba el “scrap” o chatarra industrial de Ford Argentina. Sus camiones ingresaban al predio a través del portón colindante a Volkswagen, un procedimiento legal que cubría parte de la operación.

Sin embargo, empleados infieles de ambas fábricas colaboraban ubicando repuestos en puntos ciegos no cubiertos por cámaras de seguridad. Además, mezclaban piezas en buen estado dentro del material catalogado como defectuoso, lo que facilitaba su extracción sin ser detectados.

Una vez retirados los camiones, con la ayuda de Julio Sartori, dueño de Cars JT y mano derecha de Podavini, los repuestos eran trasladados a galpones donde se restauraban las piezas dañadas para luego ser vendidas, tanto en locales comerciales como a través de plataformas online.

La Justicia ordenó diez allanamientos en las localidades de Escobar, Tigre, San Isidro, Tres de Febrero y Exaltación de la Cruz. Durante las diligencias se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos electrónicos, repuestos de Ford, Volkswagen, Citroën y Peugeot, además de sistemas de videovigilancia, documentación contable, facturas y armas de fuego.

Las autoridades estiman que el valor de los repuestos incautados asciende a cientos de millones de pesos. Volkswagen Argentina había detectado en 2024 un robo de repuestos valuado en tres millones de dólares. La investigación confirmó que parte del material incautado pertenecía a estas compañías y que fue sustraído ilegalmente.

Entre los repuestos hallados, había piezas de vehículos aún no comercializados en el país, como la última generación de la Ford Raptor 150. Debido a la magnitud del hallazgo, se dictaron clausuras judiciales de los galpones allanados y se estableció una custodia policial permanente.

Fuente: Infobae