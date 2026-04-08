El Gobierno nacional extendió el plazo de inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026, un programa destinado a estudiantes de universidades públicas que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

La iniciativa ofrece un incentivo económico mensual de $81.685 durante 12 meses, con posibilidad de renovación según el cumplimiento de requisitos académicos y socioeconómicos.

El beneficio está dirigido a estudiantes ingresantes y avanzados de carreras vinculadas a áreas como energía, minería, logística, agroindustria, tecnología y ciencias exactas, entre otras.

Para acceder, los postulantes deben ser argentinos, tener entre 17 y 30 años, estudiar en una universidad pública y pertenecer a un grupo familiar con ingresos menores a seis salarios mínimos. Además, deben cumplir con requisitos académicos como mantener la regularidad y aprobar materias durante el ciclo lectivo.

La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa, utilizando el usuario de Mi Argentina, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

El programa cuenta con 36.000 cupos y busca fomentar el ingreso, la permanencia y la graduación en carreras clave para el desarrollo productivo y económico del país.

Con esta extensión, más estudiantes podrán postularse a una de las principales herramientas de apoyo económico para la educación superior en Argentina.