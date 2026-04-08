Miércoles 08 de Abril
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Economía > Anses

Becas Manuel Belgrano: extendieron la inscripción y qué requisitos piden

El programa amplió el plazo para anotarse en 2026. Está dirigido a estudiantes de carreras estratégicas y ofrece un apoyo económico mensual.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Becas Manuel Belgrano que otorga Anses. (Foto archivo)

El Gobierno nacional extendió el plazo de inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026, un programa destinado a estudiantes de universidades públicas que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

La iniciativa ofrece un incentivo económico mensual de $81.685 durante 12 meses, con posibilidad de renovación según el cumplimiento de requisitos académicos y socioeconómicos. 

El beneficio está dirigido a estudiantes ingresantes y avanzados de carreras vinculadas a áreas como energía, minería, logística, agroindustria, tecnología y ciencias exactas, entre otras. 

Para acceder, los postulantes deben ser argentinos, tener entre 17 y 30 años, estudiar en una universidad pública y pertenecer a un grupo familiar con ingresos menores a seis salarios mínimos. Además, deben cumplir con requisitos académicos como mantener la regularidad y aprobar materias durante el ciclo lectivo. 

La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa, utilizando el usuario de Mi Argentina, sin necesidad de realizar trámites presenciales. 

El programa cuenta con 36.000 cupos y busca fomentar el ingreso, la permanencia y la graduación en carreras clave para el desarrollo productivo y económico del país. 

Con esta extensión, más estudiantes podrán postularse a una de las principales herramientas de apoyo económico para la educación superior en Argentina.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD