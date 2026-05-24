El locro es mucho más que una comida típica: representa una tradición profundamente ligada a las fechas patrias argentinas y cada 25 de Mayo vuelve a ocupar un lugar central en reuniones familiares, peñas y celebraciones populares. Con raíces indígenas y una historia que atraviesa generaciones, este guiso criollo se transformó en uno de los platos más emblemáticos del país.

La base de un buen locro combina maíz blanco, porotos, zapallo y distintas carnes, especialmente cortes de cerdo, panceta y chorizo colorado. La clave está en la cocción lenta y prolongada, que permite integrar sabores y lograr la textura cremosa característica del plato.

Ingredientes (8 porciones)

500 g de maíz blanco partido (pisado)

200 g de porotos blancos

300 g de carne de vaca (roast beef o falda)

200 g de chorizo colorado

150 g de panceta en trozos

300 g de zapallo anco, en cubos

1 cebolla grande, picada

2 dientes de ajo, picados

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

1 chorizo de cerdo (opcional, para más sabor)

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Para la salsa criolla

2 cebollas de verdeo, picadas

1 cucharada de ají molido

2 cucharadas de vinagre de vino

1 cucharada de aceite de oliva

Sal

Entre los principales secretos para conseguir un locro perfecto, los cocineros recomiendan dejar el maíz y los porotos en remojo al menos durante toda la noche anterior. Ese paso facilita la cocción y mejora la textura final. Además, muchos expertos coinciden en que el zapallo debe incorporarse en la última etapa para que se deshaga naturalmente y aporte espesor al guiso.

Otra de las claves está en el fuego bajo y la paciencia. El locro necesita varias horas de cocción y revolver constantemente durante el tramo final ayuda a evitar que se pegue y permite que todos los ingredientes se amalgamen correctamente. Incluso, muchos sostienen que el plato queda todavía más rico al día siguiente, cuando los sabores terminan de asentarse.

La receta tradicional incluye ingredientes como maíz blanco partido, porotos, panceta, chorizo colorado, carne vacuna, cuerito de cerdo y abundante zapallo. Algunos agregan garbanzos, choclo o distintas variantes regionales que cambian según la provincia y las costumbres familiares.

El toque final lo aporta la clásica salsa picante o “quiquirimichi”, preparada con aceite o grasa caliente, cebolla de verdeo, pimentón y ají molido. Esa mezcla se sirve sobre cada plato y le aporta intensidad y aroma al locro.

En redes sociales y foros gastronómicos, miles de usuarios ya comenzaron a compartir recetas, recomendaciones y debates sobre cuál es el mejor locro para este 25 de Mayo. Algunos defienden las versiones más tradicionales y otros prefieren recetas modernas o bien “norteñas”, aunque todos coinciden en algo: el locro sigue siendo el gran símbolo gastronómico de las fechas patrias argentinas.