La Policía Federal Argentina resolvió expulsar de manera definitiva a un cabo acusado de haber estafado a cuatro compañeros de la fuerza con una falsa venta de neumáticos realizada a través de WhatsApp. La decisión fue tomada luego de un sumario administrativo interno que comprobó la maniobra y consideró que el agente afectó el prestigio institucional de la fuerza.

El efectivo, identificado por sus iniciales como C.A.F., ofrecía cubiertas para vehículos mediante mensajes enviados a colegas de la Federal. Según la investigación, cuatro integrantes de la fuerza —dos sargentos y dos cabos— accedieron a la compra y realizaron distintas transferencias bancarias y pagos a través de Mercado Pago.

Las víctimas entregaron en total cerca de 250 mil pesos, aunque nunca recibieron los neumáticos prometidos ni lograron recuperar el dinero. Tras los reclamos internos, se inició una investigación administrativa que derivó en la cesantía definitiva del agente involucrado.

La sanción fue oficializada mediante la Orden del Día Interna número 93 de la Policía Federal, donde las autoridades sostuvieron que el comportamiento del cabo constituyó una “conducta inapropiada” incompatible con las obligaciones propias del estado policial. Además, remarcaron que la maniobra provocó un perjuicio económico a otros efectivos y un fuerte daño a la imagen de la institución.

Con la expulsión, el hombre perdió de manera definitiva su condición de integrante de la fuerza y todos los derechos vinculados a su carrera policial. Desde la conducción de la Federal indicaron que este tipo de hechos serán sancionados con firmeza para preservar la credibilidad institucional.

La investigación comenzó a partir de las denuncias presentadas por los propios damnificados y se limitó, hasta el momento, al ámbito administrativo interno. No obstante, las víctimas podrían avanzar ahora con acciones judiciales civiles o penales para intentar recuperar el dinero perdido y reclamar responsabilidades ante la Justicia.