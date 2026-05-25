La provincia de Salta atraviesa horas de conmoción luego del brutal asesinato de un adolescente de 14 años, que murió tras ser apuñalado por un delincuente que intentó robarle el celular. El crimen ocurrió durante la madrugada del sábado y generó indignación entre vecinos y familiares de la víctima.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el joven fue interceptado por el asaltante en plena vía pública. En medio del robo, el adolescente intentó resistirse y comenzó un forcejeo con el agresor, que terminó atacándolo con un arma blanca. La puñalada impactó directamente en el pecho y le provocó heridas gravísimas.

Tras el ataque, el menor fue asistido de urgencia y trasladado a un centro de salud, aunque pese al esfuerzo de los médicos murió poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El caso provocó un profundo impacto social por la corta edad de la víctima y la violencia extrema del hecho.

Luego del crimen, efectivos policiales desplegaron un operativo para intentar identificar y detener al autor del asesinato. Los investigadores trabajan con registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos de la zona para reconstruir los movimientos del sospechoso antes y después del ataque.

La causa quedó en manos de la Justicia salteña, que investiga el homicidio en ocasión de robo. Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros del adolescente expresaron su dolor en redes sociales y reclamaron justicia por el crimen.

El caso volvió a instalar el debate sobre la inseguridad y la violencia urbana en distintas ciudades del país, especialmente en delitos vinculados al robo de teléfonos celulares, que en muchos casos derivan en ataques cada vez más violentos.