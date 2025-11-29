Las almendras se han consolidado como uno de los alimentos más consumidos gracias a su sabor agradable, versatilidad y practicidad. Se presentan en múltiples formas, desde leches y harinas hasta aceites y helados, lo que las hace ideales para incorporar en diversas preparaciones culinarias.

Este alimento es reconocido por su alto contenido de vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina E, magnesio y hierro. Además, las almendras son ricas en fibra, proteínas y grasas saludables, convirtiéndose en un snack nutritivo apto para cualquier momento del día.

Entre los nutrientes destacables se encuentran cantidades significativas de zinc, cobre y vitamina B2 (riboflavina). Su aporte de grasas buenas, principalmente ácido oleico, una grasa monoinsaturada, contribuye a la salud cardiovascular. También contienen potasio, fundamental para regular el equilibrio de líquidos, la función muscular y nerviosa.

Para obtener todos estos beneficios sin exceder las calorías, es fundamental controlar la cantidad consumida. La porción recomendada generalmente es de 20 a 23 almendras al día, equivalente a aproximadamente un puñado o 30 gramos.

Esta cantidad aporta entre 160 y 170 calorías, ofreciendo un balance nutricional óptimo que permite disfrutar de sus propiedades sin caer en un consumo calórico excesivo.