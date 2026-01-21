Boca ha iniciado gestiones para incorporar un nuevo centrodelantero tras la negativa de Marino Hinestroza, quien finalmente jugará en el Vasco da Gama. El club de la Ribera consultó condiciones económicas por Rodrigo Auzmendi, atacante de 25 años que actualmente milita en Banfield. El futbolista, de 1.91 metros de altura, registra 4 goles en 15 encuentros con el Taladro y cuenta con un pasado en el Motagua de Honduras, donde marcó 24 tantos en 49 partidos.

La búsqueda de un nueve de área se ha vuelto urgente debido a que Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez se encuentran lesionados, lo que deja al equipo sin atacantes disponibles para el debut en el Torneo Apertura. Ante esta situación, la improvisación gana terreno y todos los boletos apuntan a Lucas Janson como referencia ofensiva. Además, se incluyó de urgencia en la convocatoria al juvenil de 20 años Iker Zufiaurre, quien hoy aparece como la única rueda de auxilio en el banco.

Auzmendi, nacido en Buenos Aires, posee una trayectoria variada que incluye la reserva de Gimnasia, San Marcos de Arica en Chile, y el Plaza Colonia de Uruguay. Además, el delantero tuvo una experiencia formativa de un año en las divisiones inferiores del Porto de Portugal.

En el plano de las negociaciones, el Xeneize también busca cerrar a Alexis Cuello de San Lorenzo y mantiene charlas con Ángel Romero. Para facilitar la llegada del paraguayo, el club acordó la rescisión del contrato de Bruno Valdez, liberando así un cupo de extranjero.