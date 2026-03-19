La comunidad de Jáchal vivió una emotiva jornada en el cierre de la novena en honor a San José, en un encuentro que combinó fe, tradición y participación popular en la antesala de la festividad central.

(Gentileza Prensa de Jáchal)

La última noche contó con la presencia del intendente Matías Espejo, quien acompañó a vecinos y vecinas en una celebración marcada por el recogimiento y la identidad cultural del departamento.

(Gentileza Prensa de Jáchal)

Uno de los momentos más significativos fue la representación de la llegada de San José a Jáchal, una puesta simbólica que convocó a la comunidad en un clima de profunda devoción y que forma parte de las tradiciones locales que se mantienen a lo largo del tiempo.

(Gentileza Prensa de Jáchal)

La jornada continuó con un fogón tradicional y un espectáculo en vivo, donde cantores jachalleros compartieron su música, rindiendo homenaje tanto al Santo Patrono como a las raíces culturales del pueblo.

De esta manera, se dio cierre a las actividades de la novena, que durante varios días reunió a fieles en distintas celebraciones religiosas, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la vida comunitaria.

El cierre marca la antesala de la festividad central en honor a San José, uno de los eventos más importantes del calendario religioso y cultural de Jáchal, que cada año convoca a una amplia participación de la comunidad.